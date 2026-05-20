به گزارش خبرگزاری مهر، خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: با اشاره به موافقت دولت عراق برای ترانزیت کالا از مبادی گمرکی و امکان انتقال کالا از طریق ترانشیپمنت، اظهار کرد: با استفاده از این ظرفیت، تجار و بازرگانان میتوانند کالاهای خود را از بندر امالقصر عراق به بنادر استان منتقل کنند که انتظار داریم با پیگیری های که در سطح وزارت خارجه صورت می گیرد این امر محقق شود ما در اتاق بازرگانی نیز این موضوع به صورت ویژه در حال پیگیری هستیم.
بر اساس اعلام اتاق ایران، گزدرازی نهایی شدن این امر را خبر خوشی برای ۲ هزار لنج و ۱۴ هزار ملوان فعال در استان بوشهر دانست و گفت: اجرای این سازوکار میتواند به رونق فعالیتهای دریایی و کاهش بخشی از خسارتهای واردشده کمک کند.
