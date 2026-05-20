۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

پلمب سه واحد صنفی متخلف در دلگان

دلگان- رئیس مرکز بهداشت دلگان از پلمب سه واحد صنفی به علت عدم رفع نواقص بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نارویی از پلمب سه واحد صنفی به علت عدم رفع نواقص بهداشتی در دلگان خبر داد .

رئیس مرکز بهداشت دلگان افزود: نظارت کارشناسان بهداشت محیط بر مراکز عرضه مواد غذایی تشدید شده است و با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی را به خطر اندازد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان، سامانه تلفنی ۱۹۰ را پل ارتباطی میان شهروندان و بازرسان بهداشت محیط عنوان کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی شکایات مردمی ۱۹۰ اطلاع دهند.

