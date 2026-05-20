پلمب سه واحد صنفی متخلف در دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نارویی از پلمب سه واحد صنفی به علت عدم رفع نواقص بهداشتی در دلگان خبر داد .

رئیس مرکز بهداشت دلگان افزود: نظارت کارشناسان بهداشت محیط بر مراکز عرضه مواد غذایی تشدید شده است و با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی را به خطر اندازد، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان، سامانه تلفنی ۱۹۰ را پل ارتباطی میان شهروندان و بازرسان بهداشت محیط عنوان کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی شکایات مردمی ۱۹۰ اطلاع دهند.