  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

ویزای کشتی‌گیران نوجوانان برای حضور در ویتنام گرفته شد

ویزای کشتی‌گیران نوجوانان برای حضور در ویتنام گرفته شد

ویزای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال (نوجوانان) و زیر ۲۳ سال (امید) آسیا از ۲ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. سال گذشته تیم‌های نوجوانان به دلیل جنگ ۱۲ روزه مسابقات آسیایی را از دست دادند و در این رده سنی اعزامی صورت نگرفت.

در حال حاضر ملی‌پوشان نوجوان در اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به سر می‌برند و فدراسیون هم پیگیر اعزام این تیم است. با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی فدراسیون ویزای تیم‌های ملی کشتی نوجوانان کشورمان برای حضور در این رقابت ها گرفته شد و این تیم‌ها در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 6835768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تیم زیر 23 سال چرا اعزام نمیشه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها