به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال (نوجوانان) و زیر ۲۳ سال (امید) آسیا از ۲ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. سال گذشته تیم‌های نوجوانان به دلیل جنگ ۱۲ روزه مسابقات آسیایی را از دست دادند و در این رده سنی اعزامی صورت نگرفت.

در حال حاضر ملی‌پوشان نوجوان در اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به سر می‌برند و فدراسیون هم پیگیر اعزام این تیم است. با پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی فدراسیون ویزای تیم‌های ملی کشتی نوجوانان کشورمان برای حضور در این رقابت ها گرفته شد و این تیم‌ها در این مسابقات شرکت خواهند کرد.