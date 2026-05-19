به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۱ لغایت ۱۰ خردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز جمعه اول خردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباس پور (مازندران) میلاد رضانژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) ابوالفضل زارع (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) محمد ناقوسی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران) جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) فردین هدایتی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – فرشاد علیزاده – مهدی علیاری – بابک ولی محمدی

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر میرزایی

مربی یوگا: مالک نامی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان