به گزارش خبرنگار مهر، سومین مسابقه کشتی آزاد و فرنگی رنکینگ جهانی در سال ۲۰۲۶ از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ خردادماه به میزبانی مغولستان برگزار خواهد شد.
لیست اولیه کشتیگیران حاضر در مسابقات مغولستان از سوی اتحادبه جهانی کشتی منتشر شد.
در کشتی آزاد قرار است رحمان عموزاد و محمد نخودی دو کشتیگیر اعزامی به مسابقات جهانی، راهی مغولستان خواهند شد.
در کشتی فرنگی غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مغولستان اعزام میشود، او در مسابقات جهانی روی تشک خواهد رفت.
نفرات اعزامی به مسابقات رنکینگ جهانی مغولستان به شرح زیر است:
آزاد:
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی
فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی و محمد کشتکار ۷۲ کیلوگرم: جواد رضایی و دانیال سهرابی
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در سومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان به میدان خواهند رفت.
