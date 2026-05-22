  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

از سوی اتحادیه جهانی منتشر شد؛

۱۱ کشتی‌گیر فرنگی و آزاد راهی مغولستان خواهند شد

۱۱ کشتی‌گیر فرنگی و آزاد راهی مغولستان خواهند شد

تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در سومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی مغولستان به میدان خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مسابقه کشتی آزاد و فرنگی رنکینگ جهانی در سال ۲۰۲۶ از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ خردادماه به میزبانی مغولستان برگزار خواهد شد.

لیست اولیه کشتی‌گیران حاضر در مسابقات مغولستان از سوی اتحادبه جهانی کشتی منتشر شد.

در کشتی آزاد قرار است رحمان عموزاد و محمد نخودی دو کشتی‌گیر اعزامی به مسابقات جهانی، راهی مغولستان خواهند شد.

در کشتی فرنگی غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مغولستان اعزام می‌شود، او در مسابقات جهانی روی تشک خواهد رفت.

نفرات اعزامی به مسابقات رنکینگ جهانی مغولستان به شرح زیر است:

آزاد:
۶۱ کیلوگرم: اهورا خاطری
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی
۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

فرنگی:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا
۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی و محمد کشتکار ۷۲ کیلوگرم: جواد رضایی و دانیال سهرابی
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

کد مطلب 6837410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بهتره نفرات جوان بیشتری اعزام بشن چرا انقد شرکت کننده کم داریم؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها