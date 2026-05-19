میزبان مسابقات جام تختی مشخص شد/برگزاری انتخابی تیم ملی در روز فینال

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان و مکان مسابقات جام تختی گفت: قرار است مسابقات جام تختی در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی به میزبانی کرمان برگزار شود. با توجه به اینکه هر دو مسابقه در کرمان برگزار می‌شود، به همین خاطر زمان برگزاری مسابقات جام تختی یکی دو روز جابه جا شد.

یاری ادامه داد: قرار است مسابقات کشتی فرنگی از ۲۴ تا ۲۶ خردادماه برگزار شود و مسابقه انتخابی تیم ملی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم بین فردین هدایتی و امین میرزازاده هم در تاریخ ۲۶ خردادماه در روز فینال برگزار شود.

رئیس سازمان لیگ تأکید کرد: مسابقات کشتی آزاد جام تختی هم قرار است ۲۷ تا ۲۹ خردادماه در کرمان برگزار شود و مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم هم در تاریخ ۲۹ خردادماه در روز فینال برگزار شود.