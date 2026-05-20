نورمفیدی: شهید رئیسی با خدمت خالصانه در دل مردم ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی با اشاره به حادثه سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور مردمی و جمعی از خادمان نظام، این رخداد را ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی عمیق برای ملت ایران دانست و اظهار کرد: این حادثه تلخ دل‌های مردم را جریحه‌دار کرد و کشور را در سوگی سنگین فرو برد.

وی با بیان اینکه شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی خدمت به مردم و خادمی امام رضا(ع) را افتخار خود می‌دانست، افزود: ایشان با روحیه‌ای سرشار از اخلاص، تواضع و تلاش شبانه‌روزی در مسیر رفع مشکلات جامعه حرکت می‌کرد.

امام جمعه گرگان گفت: ترکیب فروتنی، روحیه مردمی و کار بی‌وقفه، شهید رئیسی را به الگویی کم‌نظیر در مدیریت کشور تبدیل کرده بود؛ شخصیتی که فقدانش برای جامعه بسیار سنگین است.

نورمفیدی با اشاره به خاطرات مردم گلستان از حضور شهید رئیسی در این استان گفت: مردم شریف گلستان، اعم از شیعه و سنی، خدمات و توجه آن شهید به این منطقه را فراموش نخواهند کرد و همواره قدردان تلاش‌های صادقانه ایشان خواهند بود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد دیگر شهدای این حادثه از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم، امیرعبداللهیان و استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: این عزیزان نیز از چهره‌های متعهد و خدمتگزار کشور بودند که در مسیر خدمت به مردم به شهادت رسیدند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای خدمت در نقاط مختلف کشور افزود: حضور میلیونی مردم نشان داد که ملت ایران قدردان خدمتگزاران صادق خود است و این پیوند عمیق میان مردم و ومسئولان، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: بزرگ‌ترین درس شهید رئیسی برای مسئولان امروز، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم است؛ هر مسئولی که با اخلاص و دلسوزی وارد میدان خدمت شود، در دل مردم جای خواهد گرفت.

نورمفیدی همچنین وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی را مایه آرامش و هدایت ملت در حوادث و بحران‌ها دانست و گفت: رهنمودهای حکیمانه ایشان همواره چراغ راه کشور در عبور از سختی‌ها بوده است.

وی با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت گفت: خدمات این شهیدان در مسیر پیشرفت کشور برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد ماند.