انتقاد روسیه از اقدامات مخالف با روابط متحدانه توسط ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اخیرا مقامات ارمنستان اقداماتی انجام داده‌اند که با روحیه روابط متحدانه با روسیه همخوانی ندارد.

دبیر شورای امنیت روسیه در این باره ادامه داد: ارمنستان در مجامع بین‌ المللی به‌ طور منظم از مواضع اتحادیه اروپا حمایت می‌ کند و اخیرا کشورهایی که روسیه آنها را غیردوست می دانند، به شرکای راهبردی ارمنستان تبدیل شده‌اند. ایروان با در اختیار گذاشتن تریبون به زلنسکی برای مطرح کردن تهدید علیه رژه روز پیروزی در مسکو، به یاد و خاطره ارمنی‌ هایی که علیه نازیسم جنگیده بودند، اهانت کرد.

سرگئی شویگو سپس افزود: همکاری با روسیه، موتور اصلی رشد اقتصاد ارمنستان به شمار می‌ رود. توسعه روابط اقتصادی با روسیه باعث شد تولید ناخالص داخلی ارمنستان در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یابد.