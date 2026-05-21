ابلاغ سهمیه وام تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، حسب ردیف (۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به استناد قانونی بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۲۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۷‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰) مقرر شده است: «حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن، ۴.۷۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می شود. »

همچنین، حسب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ یادآور می‌شود: «مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی‌که تا پایان آبان سال ۱۴۰۵ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.»

بر این اساس به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی در سال ۱۴۰۵، سهم بانک های عامل در اعطای این تسهیلات به میزان ۵ همت، تعیین و ابلاغ شد.