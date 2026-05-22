به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران با صدور اطلاعیهای، پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جزئیات مربوط به نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را اعلام کرد.
بر این اساس، کلاسهای مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی دامپزشکی از شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری برگزار خواهد شد، در حالی که آموزش مقطع کارشناسی همچنان به صورت برخط ادامه مییابد.
کلیه کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران، مطابق برنامه پیشین و به صورت حضوری در دانشکدههای مربوطه دایر خواهد بود.
در مقابل، برگزاری کلاسهای دانشجویان مقطع کارشناسی همچنان از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به صورت برخط پیگیری خواهد شد.
کلاسهای عملی و کارگاهی این مقطع نیز در ابتدا به صورت مجازی دنبال میشود و در صورت ضرورت برگزاری حضوری، این امر با هماهنگی استاد مربوطه و به صورت فشرده در ایام باقیمانده نیمسال تحصیلی صورت خواهد پذیرفت.
معاونت آموزشی دانشگاه تهران همچنین به آن دسته از دانشجویانی که پیشتر درخواست حذف نیمسال بدون احتساب ترم را ثبت کرده بودند، اجازه داده است تا با توجه به شرایط جدید، در صورت تمایل و با هماهنگی دانشکده، تقاضای خود را لغو و در فرآیند آموزشی نیمسال جاری مشارکت کنند.
این اطلاعیه در پایان میافزاید: جزئیات مربوط به ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان، طی اطلاعیهای مجزا و به زودی توسط معاونت فرهنگی-دانشجویی دانشگاه منتشر خواهد شد.
