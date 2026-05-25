حضور دو چهره ایرانی در تیم ملی کشتی ژاپن/ کُری خوانی برای عموزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری مسابقات انتخابی کشتی ژاپن (جام میجی) ترکیب تیم های کشتی آزاد و فرنگی ژاپن برای حضور در رقابت های جهانی کشتی که روزهای ۲ لغایت ۱۰ آبان ماه در شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد، مشخص شد.

در ترکیب تیم های ژاپن که قهرمانان بزرگ جهان و المپیک حضور دارند ۲ کشتی گیر دورگه ایرانی، ژاپنی با نام های آرش یوشیدا در وزن ۹۷ کیلوگرم و کیوان قره داغی در وزن ۷۹ کیلوگرم به چشم می خورد. یوشیدا یک مدال برنز جهان و ۲ قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد و قره داغی نیز امسال بعنوان قهرمانی آسیا در قرقیزستان رسید.

در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد هم در وزن ۹۷ کیلوگرم قرار است مسابقه انتخابی بین امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی برگزار شود تا تکلیف دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی مشخص شود. در وزن ۷۹ کیلوگرم هم محمد نخودی ملی‌پوش کشتی آزاد صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی است.

در وزن ۶۵ کیلوگرم با برگزاری انتخابی تیم ملی کشتی آزاد ژاپن، کوتارو کیوکا در وزن ۶۵ کیلوگرم عنوان نخست را کسب کرد و نماینده این کشور در رقابت‌های جهانی شد. کیوکا سال گذشته در فینال رقابت‌های جهانی در زاگرب به رحمان عموزاد باخت؛ کشتی‌گیری که در المپیک پاریس برای کسب مدال طلا او را شکست داده بود. کیوکا در این باره، گفت: رسیدن به مسابقات قهرمانی جهان، فرصتی برای انتقام و کسب اولین عنوان قهرمانی جهان را به من می‌دهد به همین دلیل این رویداد برایم بسیار مهم است.



ترکیب تیم های کشتی ژاپن به شرح زیر است:



کشتی آزاد

۵۷ کیلوگرم: راکوتو ناگای

۶۱ کیلوگرم: ری هیگوچی

۶۵ کیلوگرم: کاتارو کیوکا

۷۰ کیلوگرم: یوما تومی‌یاما

۷۴ کیلوگرم: یوشینوسوکه آئویاگی

۷۹ کیلوگرم: کیوان قره‌داغی

۸۶ کیلوگرم: هایاتو ایشیگورو

۹۲ کیلوگرم: سوراتو کانازاوا

۹۷ کیلوگرم: آرش یوشیدا

۱۲۵ کیلوگرم: تایکی یاماموتو



کشتی فرنگی

۵۵ کیلوگرم: کاگِتورا اوکاموتو

۶۰ کیلوگرم: آیاتا سوزوکی

۶۳ کیلوگرم: کِنیچیرو فومیتا

۶۷ کیلوگرم: کیوتارو سوگابه

۷۲ کیلوگرم: رینتارو سوگابه

۷۷ کیلوگرم: نائو کوزاکا

۸۲ کیلوگرم: تاتسویا فوجی

۸۷ کیلوگرم: تایزو یوشیدا

۹۷ کیلوگرم: یوری ناکازاتو

۱۳۰ کیلوگرم: سوتا اوکومورا