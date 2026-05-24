تقویمی فشرده پیش روی کشتی ایران/ اولویت، طلای جهان است نه ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اتحادیه جهانی کشتی، میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ از بحرین گرفته شد و شهر آستانه قزاقستان میزبان جدید این رقابت‌ها شد. اتحادیه جهانی پیش از این از احتمال تغییر زمان و مکان مسابقات خبر داده بود اما در نهایت تنها محل برگزاری تغییر کرد و مسابقات جهانی طبق برنامه قبلی از دوم تا دهم آبان‌ماه در قزاقستان برگزار خواهد شد.

این تغییر در حالی اتفاق افتاده که مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی سال ۲۰۲۶، تنها حدود بیست روز بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود؛ مسئله‌ای که از حالا فدراسیون کشتی ایران را با چالش جدی در برنامه‌ریزی روبه‌رو کرده است. در کشتی، برخلاف بسیاری از رشته‌های ورزشی، مسابقات جهانی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بازی‌های آسیایی دارد و موفقیت در این میدان برای فدراسیون و جامعه کشتی اولویت اصلی محسوب می‌شود.

هرچند کشتی ایران همیشه یکی از پایه‌های اصلی مدال‌آوری کاروان ایران در بازی‌های آسیایی بوده و در دوره گذشته این رقابت‌ها در هانگژو نیز عملکرد درخشانی داشت، اما نگاه فنی فدراسیون بیشتر معطوف به مسابقات جهانی است. ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو در ۱۲ وزن نماینده داشت که حاصل آن ۱۰ مدال و ۵ مدال طلا بود؛ آماری که نشان‌دهنده جایگاه ویژه کشتی در ورزش ایران است.

با این حال، نزدیک بودن زمان دو مسابقه مهم باعث شده کادر فنی تیم‌های ملی آزاد و فرنگی درباره نحوه اعزام نفرات با حساسیت بیشتری تصمیم بگیرد. اگر مسابقات جهانی با فاصله بیشتری نسبت به بازی‌های آسیایی برگزار می‌شد، فدراسیون می‌توانست با برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای هر دو رویداد آماده شود اما حالا شرایط متفاوت است و طبیعی به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی روی مسابقات جهانی قرار بگیرد.

در همین راستا، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به همراه سرمربیان تیم‌های ملی آزاد و فرنگی، در دیدار اخیر با وزیر ورزش نیز تأکید کردند که احتمال دارد از میان ۶ وزن المپیکی حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا، تنها یک یا دو کشتی‌گیر اصلی اعزام شوند. این تصمیم نشان می‌دهد که فدراسیون از حالا جهانی ۲۰۲۶ را مهم‌ترین هدف خود می‌داند.

یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی کادر فنی، موضوع وزن کم کردن کشتی‌گیران است. حضور در دو مسابقه سنگین با فاصله زمانی کوتاه می‌تواند فشار زیادی به ملی‌پوشان وارد کند و کاهش وزن مکرر هم روی آمادگی جسمانی و هم روی کیفیت فنی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. به همین دلیل احتمال دارد فدراسیون برای جلوگیری از خستگی نفرات اصلی، ترکیبی متفاوت برای بازی‌های آسیایی در نظر بگیرد.

مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا از هشتم تا یازدهم مهرماه برگزار می‌شود و سپس رقابت‌های جهانی کشتی برای نخستین بار به میزبانی قزاقستان، از دوم آبان آغاز خواهد شد؛ تقویمی فشرده که می‌تواند یکی از سخت‌ترین سال‌های کشتی ایران را رقم بزند.