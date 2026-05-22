۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

بقائی: حمله به ایران، تجاوز نظامی آشکار به دولتی مستقل بود

سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به رئیس‌جمهور آلمان گفت: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل و یک تجاوز نظامی آشکار علیه یک دولت مستقل بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یک از شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به اظهار نظر اخیر رئیس‌جمهور آلمان که در یک مصاحبه پادکستی که با انتقاد از آمریکا به دلیل خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و متعاقبا توسل به زور علیه ایران، تجاوز نظامی آنها را «جنگ غیرضروری» نام نهاده بود، خطاب به رئیس‌جمهور آلمان، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور، درست است که بحران کنونی که منطقه ما و جهان با آن مواجه است در اصل به خروج یک‌جانبه غیرقانونی و خودسرانه آمریکا از برجام برمی‌گردد؛ درست است که این جنگ تحمیلی می‌بایست و می‌شد که شعله‌ور نشود؛ با وجود این، در منشور سازمان ملل متحد هیچ مفهومی با عنوان «جنگ ضروری» وجود ندارد که دولت‌ها را صرفا بر مبنای هوا و هوس متجاوزان مجاز به توسل به زور علیه یک کشور صاحب حاکمیت کند.

وی افزود: ماهیت مجرمانه حملات آمریکایی- اسرائیلی علیه ایران را نباید صرفا در حد «جنگ غیرضروری» تقلیل داد یا قاب‌بندی کرد. حملات آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل و یک تجاوز نظامی آشکار علیه یک دولت مستقل بود.

بقائی تاکید کرد: هر کشوری که برای حاکمیت قانون و اصول منشور ملل متحد ارزش قائل است، باید این تجاوز نظامی را صراحتاً محکوم کند و خواستار مواخذه متجاوزان شود.

کد مطلب 6837656
رامین عبداله شاهی

