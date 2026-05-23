۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

نماینده کنگره: ترامپ بزرگ‌ترین رسوایی جنسی تاریخ آمریکا را پنهان کرد

نماینده کنگره آمریکا با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: ترامپ بزرگ‌ترین رسوایی جنسی تاریخ آمریکا را پنهان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ملانی استنزبری» (Melanie Stansbury) نماینده کنگره آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در اشاره به سخنان ترامپ در کاخ سفید نوشت: کلمات قصار از همان فردی می‌ آید که ما را به جنگ‌ های غیرقانونی (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) می‌ کشاند، بزرگ ترین رسوایی جنسی تاریخ آمریکا را لاپوشانی می‌کند و سعی دارد پول مالیات‌ دهندگان را صرف یک سالن رقص یک میلیارد دلاری کند.

نماینده کنگره آمریکا سپس اضافه کرد: بیایید واقع‌ بین باشیم - این پیش‌ بینی از داخل مجلس نمایندگان می‌ آید. این، کاخ سفید است.

