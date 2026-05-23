به گزارش خبرگزاری مهر، «ملانی استنزبری» (Melanie Stansbury) نماینده کنگره آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در اشاره به سخنان ترامپ در کاخ سفید نوشت: کلمات قصار از همان فردی می آید که ما را به جنگ های غیرقانونی (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) می کشاند، بزرگ ترین رسوایی جنسی تاریخ آمریکا را لاپوشانی میکند و سعی دارد پول مالیات دهندگان را صرف یک سالن رقص یک میلیارد دلاری کند.
نماینده کنگره آمریکا سپس اضافه کرد: بیایید واقع بین باشیم - این پیش بینی از داخل مجلس نمایندگان می آید. این، کاخ سفید است.
