به گزارش خبرگزاری مهر، «ملانی استنزبری» (Melanie Stansbury) نماینده کنگره آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در اشاره به سخنان ترامپ در کاخ سفید نوشت: کلمات قصار از همان فردی می‌ آید که ما را به جنگ‌ های غیرقانونی (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) می‌ کشاند، بزرگ ترین رسوایی جنسی تاریخ آمریکا را لاپوشانی می‌کند و سعی دارد پول مالیات‌ دهندگان را صرف یک سالن رقص یک میلیارد دلاری کند.

نماینده کنگره آمریکا سپس اضافه کرد: بیایید واقع‌ بین باشیم - این پیش‌ بینی از داخل مجلس نمایندگان می‌ آید. این، کاخ سفید است.