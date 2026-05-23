حماس: حمله اسرائیل به مرکز پلیس غزه با هدف ایجاد هرج و مرج است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس حمله امروز رژیم اشغالگر صهیونیستی به مقر پلیس فلسطین در شمال شهر غزه را به شدت محکوم کرد و آن را جنایتی جدید دانست که با هدف ایجاد هرج و مرج در نوار غزه صورت گرفته است.

حماس در بیانیه ای اعلام کرد که جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به مقر پلیس فلسطین در شمال شهر غزه که منجر به شهادت ۶ نفر از عناصر و افسران پلیس شد، جنایتی جدید در چارچوب طرحی آشکار است که رژیم فاشیست اشغالگر در تلاش برای اجرای آن به منظور گسترش هرج و مرج در نوار غزه و ادامه هدف قرار دادن مراکز و نیروهای پلیس، دنبال می‌کند.

این جنبش، هدف قرار دادن هدفمند نیروهای پلیس غیرنظامی را که وظیفه خود را در حفظ امنیت جامعه در نوار غزه انجام می‌دهند، جنایت جنگی آشکار دانست و افزود: این اقدام، ادامه جنگ نسل‌کشی و تلاش برای نابودی ساختار اجتماعی و ایجاد خلأ امنیتی است، پس از آنکه ماشین جنگی صهیونیستی در به زانو درآوردن ملت و مقاومت ما و وادار کردن آن‌ها به تسلیم، ناتوان ماند.

حماس در پایان، از کشورهای ضامن توافق آتش‌بس در نوار غزه خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و این نقض‌های خطرناک را متوقف سازند.

این جنبش همچنین بر لزوم مقابله با طرح‌های تروریستی رژیم صهیونیستی که هدف آن ادامه و تعمیق فاجعه انسانی در نوار غزه است، تاکید کرد و خواستار حمایت از نهاد پلیس غیرنظامی شد تا بتواند وظیفه خود را در حفظ امنیت و حمایت از جامعه به انجام رساند.

گفتنی است که مدیریت کل پلیس غزه اعلام کرد در پی حمله هوایی ارتش صهیونیستی به یک مقر پلیس در منطقه التوام در شمال غزه، پنج نفر از افسران و نیروهای پلیس شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اسرائیلی این مقر پلیس را با دست کم دو موشک هدف قرار دادند.