ماموستا ملاقادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین عوامل فروپاشی قدرتهای تاریخی، نفاق درونی را از مهمترین دلایل شکست و سقوط جوامع دانست و اظهار کرد: گناه پنهان و دوگانگی در رفتار فردی و اجتماعی، زمینهساز سلب توفیق و کاهش عزت در زندگی انسان و جامعه میشود.
وی با بیان اینکه سنتهای الهی در تاریخ بشر تغییرناپذیر است، افزود: همانگونه که اعمال نیک پنهانی موجب عزت و سربلندی میشود، رفتارهای ناصادقانه و گناه در خلوت نیز پیامدهای منفی در زندگی فردی و اجتماعی به همراه دارد.
امامجمعه پاوه با اشاره به سرنوشت دولتها و تمدنهای مختلف تصریح کرد: فروپاشی بسیاری از قدرتهای تاریخی نه صرفاً بر اثر فشار بیرونی، بلکه به دلیل ضعف درونی و وجود جریانهای نفاقافکن رخ داده است که انسجام اجتماعی را از بین بردهاند.
ماموستا قادری با تأکید بر خطر «منافق عالم» در جامعه اسلامی گفت: یکی از مهمترین تهدیدها برای امت اسلامی، افرادی هستند که در گفتار ظاهری خود از حق سخن میگویند اما در عمل برخلاف عدالت و حقیقت رفتار میکنند.
وی افزود: مشکل اصلی زمانی شکل میگیرد که شعارها رنگ دینی داشته باشند اما رفتارها از آموزههای دینی فاصله بگیرند و این تناقض میتواند زمینهساز بحرانهای اجتماعی شود.
امامجمعه پاوه با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: پایداری در مسیر حق و مقاومت در برابر انحرافات، تنها در سایه صبر، تقوا و یاد خداوند امکانپذیر است و این عوامل نقش مهمی در ثبات فرد و جامعه دارند.
وی ادامه داد: همراهی با حق در شرایط عادی آسان است، اما ایمان واقعی زمانی آشکار میشود که انسان در شرایط سخت و در میان انحرافات اجتماعی نیز بر اصول خود پایبند بماند.
ماموستا قادری در پایان با تأکید بر ضرورت صداقت در عمل گفت: انسان مؤمن باید همواره خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند و این باور، مهمترین عامل پایداری در مسیر حق و صیانت از جامعه در برابر آسیبهای اخلاقی و اجتماعی است.
کرمانشاه - امامجمعه پاوه گفت: فاصله میان شعار و عمل و شکلگیری نفاق درونی، یکی از مهمترین عوامل سقوط دولتها و ذلت جوامع در طول تاریخ بوده است.
ماموستا ملاقادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبیین عوامل فروپاشی قدرتهای تاریخی، نفاق درونی را از مهمترین دلایل شکست و سقوط جوامع دانست و اظهار کرد: گناه پنهان و دوگانگی در رفتار فردی و اجتماعی، زمینهساز سلب توفیق و کاهش عزت در زندگی انسان و جامعه میشود.
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