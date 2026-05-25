به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سروهای فیروزهای» تلاش دارد تا فراتر از تحلیلهای کلان سیاسی، به عمق جامعه و خانههای مردم اصفهان در یکی از چالشبرانگیزترین دورههای تاریخ معاصر ایران سفر کند. قانون کشف حجاب که در سال ۱۳۱۴ توسط رضاخان به صورت اجباری اجرا شد، جامعه سنتی و مذهبی ایران را دچار شوک روانی و اجتماعی بزرگی کرد. این اثر با تمرکز بر واقعهنگاری و ثبت تاریخ شفاهی، صدای مردان و زنانی است که این فضای خفقانآور را با تمام وجود لمس کردند.
نویسنده در این کتاب با قلمی روان، تجربیات زیسته مردم را بازگو میکند. این اثر پژوهشی و تاریخی در پنج فصل تنظیم شده است؛ فصل اول بیانگر حال و روز دختران و زنانی است که در معمولیترین روزها و اتفاقات زندگی، یکمرتبه با قانون کشف حجاب و عمال آن مواجه شدهاند و نمیدانستهاند باید به کجا پناه ببرند؛ گاهی ترس چنان بر وجودشان غالب شده که سالها با عوارض آن درگیر بودهاند. فصل دوم مقاومت زنها در برابر این قانون را به همراهی مردان نشان میدهد و فصل سوم نیز درباره همدلی مردم در گذر از این قانون، مدیریت آن اوضاع و نجات از دست آجانهاست. نویسنده در فصل چهارم مصیبتها و آسیبهای ناشی از اجرای قانون کشف حجاب را بیان کرده که بر اثر حمله آجانها به زنها وارد شده است و در نهایت، فصل پنجم به عاقبت و سرنوشت آجانهایی میپردازد که میخواستند به زور حجاب از سر زنها بکشند.
انتشارات «راه یار» که پیش از این نیز آثار متعددی در حوزه تاریخ شفاهی و کشف حجاب منتشر کرده، با انتشار «سروهای فیروزهای» گام دیگری در جهت ثبت حافظه تاریخی کشور برداشته است. این کتاب نشان میدهد که چگونه نمادهای مذهبی و سنتی در شهری مثل اصفهان، به بخشی از هویت غیرقابلانکار مردم تبدیل شده بودند و چطور سیاستهای مدرنسازی اجباری با مقاومت منفی و صامت خانوادهها روبهرو شد.
