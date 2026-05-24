سرلشکر عبداللهی: آماده پاسخ‌ جهنمی به هرگونه تجاوز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار علی عبداللهی در پیامی در مورد تنگه هرمز به دشمنان هشدار داد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) ؛ بمناسبت آیین گرامیداشت شهدای جنگ رمضان



حمد و سپاس خدای قادر متعال را که به ملت ایران شرافت، کرامت و عظمت بخشید تا در حساس‌ترین مقطع از تاریخ نوین بشریت، تحت لوای اسلام عزیز و آموزه‌های انقلابی، با مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز دشمنان در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی، یکی از شگفت‌انگیزترین رخدادهای تاریخی را رقم زند و مقدمات هندسه جدید قدرت جهانی با محوریت ایران اسلامی را فراهم آورد.



این مقاومت و پیروزی بزرگ نشان داد که باور و توکل ملت بر قدرت الهی و تکیه آن به توانمندی‌های بومی، بر هر سلاح مادی غلبه می‌کند و مسیر پیشرفت و اقتدار راهبردی به سمت قله‌های رفیع عزت و افتخار جهانی در عرصه‌های مختلف را هموار می‌سازد.



اینک در میانه دفاع مقدس سوم برابر دشمن، که کشور نیازمند هوشیاری و هوشمندی مضاعف است؛ تکریم یاد و خاطره شهیدان اقتدار ایران اسلامی، چون شهیدان همیشه جاوید وطن علی شمخانی، سید عبدالرحیم موسوی، محمد پاکپور، عزیز نصیرزاده، علیرضا تنگسیری، ابوالقاسم بابائیان و....الهام‌بخش ایستادگی و پایداری ایرانیان بر حقوق حقه و منافع ملی خود است و همگان را به ادامه راه پر فروغ شهدا و تبعیت از خلف صالح امامین انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری وفرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ، فرا می‌خواند.



در این مراسم شکوهمند که بر تداوم مقاومت و پایداری و هوشیاری و هوشمندی برابر دشمن امریکایی صهیونی تأکید دارد، با تأسی از رهبر عزیزمان، ایران اسلامی با شکر عملی نعمت، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوءاستفاده‌های دشمن را از این آبراه برخواهد چید. و آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملت‌های منطقه رقم خواهد زد.



به دشمنان هشدار می‌دهیم که برنامه‌ها و راهبردهای رهبر انقلاب برای «مدیریت خلیج فارس و تنگه هرمز»، آینده منطقه و نظم جدید منطقه‌ای و جهانی را در سایه راهبرد «ایران قوی» تضمین می‌کند، که بیگانگان هیچ جایگاهی در آن ندارند.



به مشت گره خورده رهبر شهیدمان قسم، نیروهای مسلح مقتدر کشورمان اجازه نخواهند داد تجربه‌های دردناک تاریخی تکرار شود و به اذن الله اقتدار و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را بر دشمن تحمیل خواهند کرد و آماده پاسخگویی سخت و جهنمی به هرگونه تجاوز هستیم.



به روح مطهر امام شهیدان و فرماندهان شهید درود می‌فرستیم و از درگاه خداوند قادر متعال طلب می‌کنیم ملت ایران را در حفظ وحدت ملی، تبعیت از ولایت و حمایت از مجاهدان میدان، سرافراز بدارد و نام ما را در زمره خالقان عزت و افتخار برای ایران و ایرانی ثبت فرماید.



فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص)

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی