تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان راهی کشور ویتنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای ۹ و ۱۰ خردادماه در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار می شود.

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان برای حضور در این مسابقات بعد از ظهر امروز راهی کشور ویتنام شد.



ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:



۴۵ کیلوگرم: مهدی دمیرچلی (تهران)

۴۸ کیلوگرم: امیرعلی راغب (خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم: بنیامین آشفته (خراسان رضوی)

۵۵ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: محمدطاها گنجه (تهران)

۶۵ کیلوگرم: امیرعباس لطفی نژاد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: کیارش ترابی (خراسان رضوی)

۸۰ کیلوگرم: امیرعلی فراستی (خراسان رضوی)

۹۲ کیلوگرم: محمدرضا عیسی زاده (البرز)

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: صادق گودرزی

مربیان: مرتضی علیزاده (خراسان رضوی) مسعود واحدی (مازندران) سردار مولوی (تهران) سینا حسینی

سرپرست: ابوالفضل باغبان