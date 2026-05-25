  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا - ویتنام

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان راهی کشور ویتنام شد

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان راهی کشور ویتنام شد

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی ویتنام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای ۹ و ۱۰ خردادماه در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار می شود.

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان برای حضور در این مسابقات بعد از ظهر امروز راهی کشور ویتنام شد.

ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: مهدی دمیرچلی (تهران)
۴۸ کیلوگرم: امیرعلی راغب (خراسان رضوی)
۵۱ کیلوگرم: بنیامین آشفته (خراسان رضوی)
۵۵ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: محمدطاها گنجه (تهران)
۶۵ کیلوگرم: امیرعباس لطفی نژاد (تهران)
۷۱ کیلوگرم: کیارش ترابی (خراسان رضوی)
۸۰ کیلوگرم: امیرعلی فراستی (خراسان رضوی)
۹۲ کیلوگرم: محمدرضا عیسی زاده (البرز)
۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسمعلی (آذربایجان شرقی)
سرمربی: صادق گودرزی
مربیان: مرتضی علیزاده (خراسان رضوی) مسعود واحدی (مازندران) سردار مولوی (تهران) سینا حسینی
سرپرست: ابوالفضل باغبان

کد مطلب 6840988
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها