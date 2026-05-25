به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع صهیونیستی اذعان کردند دو پهپاد حزب الله در منطقه «الجلیل» به یک پایگاه نظامی اسرائیل اصابت کرده است.

این منابع می‌گویند در پی این حملات، در این پایگاه، آتش سوزی رخ داده است.

حزب ‌الله لبنان اعلام کرد با استفاده از پهپاد «أبابیل»، یک تانک مرکاوای اسرائیلی را در شهرک دبل در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

حزب ‌الله لبنان در بیانیه دیگری بیان کرد با یک پهپاد، دومین تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در شهرک دبل در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این جنبش همچنین در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد با پهپاد، موضع توپخانه‌ای ارتش صهیونیستی را در شهرک العدیسه در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که حزب الله از صبح امروز دوشنبه تا این لحظه، بیش از سی فروند پهپاد و کوادکوپتر انتحاری به سمت نظامیان صهیونیست و تجهیزات آن و شهرک‌های شمالی فلسطین اشغالی شلیک و پرتاب کرده است.

بنا به این گزارش‌ها، یک پهپاد انتحاری بر فراز شهرک مسگاف عام در نزدیک مرز لبنان رهگیری شده است و یک موشک رهگیری نیز بر فراز فلسطین اشغالی منفجر شده است.