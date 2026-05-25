فیاضی: موضوع ولایت و غدیر در سایه رهبری قابل درک شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام میثم فیاضی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی عید غدیر در استان با بیان اینکه بیش از دو ماه است که ملت بزرگ ایران به عشق ولایت در تجمع‌های خیابانی شرکت می‌کنند، اظهار کرد: برای ایستادن مقابل دژخیم زمان لازم است همچون گذشته تابع ولی زمان خودمان باشیم همچنین وحدت و همدلی که بین‌مان وجود دارد بیش از پیش تقویت کنیم.

وی برگزاری برنامه‌های مختلف به مناسبت عید سعید غدیرخم در طول سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: تجلیل از خانواده سادات، برپایی آیین‌های اطعام و احسان علوی، برگزاری جشن‌های باشکوه، آذین‌بندی فضای شهر و محلات و ... بخشی از برنامه‌هایی است که سال گذشته اجرا شد.

حجت‌الاسلام فیاضی شعار دهه امامت و ولایت در سال جاری را «غدیر، میثاق امت با ولایت» عنوان کرد و گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دنیای اسلام به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند تا به کشور ما صدمه بزنند ولی ملت ما به واسطه اینکه از رهبری اگاه، بصیر و آشنا به مقتضیات زمان برخوردار هستند، در مقابل این دسیسه‌ها با هوشمندی رفتار می‌کنند، پس با عنایت به اراده الهی خواهیم توانست در مقابل هر گونه تهدید و توطئه ایستادگی کنیم.

وی از ائمه جمعه شهرستان‌ها، فرمانداران و فرماندهان نواحی مقاومت بسیج سپاه شهرستان‌ها خواست برنامه‌های ویژه این ایام را با جدیت اجرا کنند، سپس گفت: همچنین رسانه‌های جمعی باید توجه داشته باشند جریان‌سازی ویژه غدیر یک مبحث مهم است پس نباید مورد غفلت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام فیاضی با بیان اینکه شیعه و اهل سنت از دوست‌ داران اهل بیت، عصمت و طهارت(ع) هستند و این موضوع را بارها ثابت کرده‌اند، اظهار کرد: جریان ‌سازی تبلیغی، ارتقای سطح معرفتی جامعه، تبلیغ و ترویج اعمال روز عید غدیر، توصیه برای کمک به نیازمندان، گسترش فرهنگ بزرگداشت غدیرخم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام فیاضی در ادامه اولویت قرار دادن و توجه ویژه به خطبه غدیر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: هر کس به سهم خود باید درراستای تبیین ابعاد مختلف این خطبه گام بردارند به ویژه اینکه تجمع‌های شبانه نیز برگزار می‌شود پس باید از این ظرفیت عظیم سخنرانان و مادحین اهل بیت(ع) به بهترین شکل استفاده کنند.

وی ساماندهی و راه‌اندازی کاروان‌های موتوری و خودرویی، برپایی شب شعر در دفتر امام جمعه، برپایی ویژه‌برنامه در حسنیه اعظم ثارالله ارومیه ، برگزاری راهپیمایی خانوادگی با همت هیئت‌های ورزشی و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان، برگزاری تجمع در مراکز شهرستان‌ها، نصب پرچم به خودروها و ... را مورد اشاره قرار داد و گفت: امسال عید غدیر با رحلت حضرت امام خمینی(ره) مصادف شده است از سوی دیگر شهادت قائد امت و رزمندگان اسلام را پشت‌سر گذاشته‌ایم، بنابراین برنامه‌های مرتبط با این ایام باید با ظرافت خاصی برگزار شود.