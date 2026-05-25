به گزارش خبرگزاری مهر، جواد صالحی آرتیمانی، معاون بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تشریح عملکرد پروازهای این فرودگاه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، از جابه‌جایی بیش از ۱۱۴ هزار مسافر پس از ازسرگیری پروازهای مسافری خبر داد.

وی با اشاره به برقراری مجدد پروازهای مسافری از پنجم اردیبهشت‌ماه، افزود: از زمان آغاز دوباره پروازهای مسافری، در مجموع ۱۱۴ هزار و ۸۳۱ مسافر از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) جابه‌جا شده‌اند که از این تعداد، ۵۳ هزار و ۸۲۶ نفر مسافران ورودی و ۶۱ هزار و ۵ نفر مسافران خروجی بوده‌اند.

صالحی آرتیمانی بیان کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً یک‌هزار و ۳۲ پرواز در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به ثبت رسیده که شامل ۹۹۸ پرواز مسافری و ۳۴ پرواز باری بوده است. همچنین حجم عملیات باری در اردیبهشت‌ماه به ۵ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۷۷۶ کیلوگرم رسید که از این میزان، ۲ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۴۷ کیلوگرم مربوط به بار مسافری و ۳ میلیون و ۶ هزار و ۸۲۹ کیلوگرم مربوط به بار تجاری بوده است.

وی با اشاره به مقاصد و شرکت‌های هواپیمایی فعال در این دوره، ادامه داد: پس از جنگ رمضان، ۱۵ شرکت هواپیمایی به بیش از ۲۵ مقصد بین‌المللی پرواز داشته‌اند و در حال حاضر روزانه بین ۴۵ تا ۵۰ پرواز ورودی و خروجی در شهر فرودگاهی انجام می‌شود.

معاون بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام تصریح کرد: مسیر استانبول با ۳۰۴ پرواز، در صدر مقاصد بین‌المللی قرار گرفته و شرکت هواپیمایی ماهان نیز با انجام ۴۸۳ پرواز، معادل ۴۰ درصد کل پروازها، پیشتاز عملیات هوایی در این بازه زمانی بوده است.

وی یادآور شد: در کنار حضور فعال شرکت‌هایی همچون ایران‌ایر و معراج، تنوع مقاصد در کشورهای مختلف، اهمیت استراتژیک مسیرهای زیارتی و تجاری را در شبکه پروازی کشور برجسته کرده است.

صالحی آرتیمانی با اشاره به عملیات حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: همزمان با فعالیت‌های جاری فرودگاه، عملیات اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ نیز با موفقیت به پایان رسید. در مرحله رفت، مجموعاً ۴۱ پرواز به مقصد سرزمین وحی انجام شد که طی آن ۹ هزار و ۲۱۱ زائر بیت‌الله الحرام اعزام شدند.

وی افزود: از مجموع پروازهای انجام‌شده، ۴۰ پرواز به مقصد مدینه منوره و یک پرواز به مقصد جده انجام شد و با برنامه‌ریزی دقیق، شرایط مطلوبی برای سفر حجاج فراهم شد.

معاون بهره‌برداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایان با تأکید بر رعایت استانداردهای عملیاتی در این اعزام‌ها، خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌ریزی‌های مرحله اعزام با رعایت استانداردهای لازم انجام شد و مجموعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بهره‌گیری از تمامی توان عملیاتی خود، بستر مناسبی برای آغاز سفر معنوی زائران فراهم کرد.