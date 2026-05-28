به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه ژیمناستیک آسیا با ارسال ایمیل رسمی به فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، چهار سهمیه حضور در مسابقات ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویا را به ایران اختصاص داد.



این سهمیه‌ها پس از عملکرد موفق نمایندگان کشورمان در رقابت‌های ترامپولین قهرمانی آسیا به دست آمد؛ مسابقاتی که با ثبت نتایج تاریخی برای ژیمناستیک ایران همراه بود.



در جریان رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی هنگ‌کنگ، تیم یلدا حسن‌شوکتی و شقایق چراغی در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره بزرگسالان بانوان موفق به کسب مدال نقره آسیا شدند تا نخستین مدال رسمی بین‌المللی بانوان ژیمناست ایران در تاریخ به ثبت برسد.



همچنین آریا اخوان و عماد بالانژاد در بخش ترامپولین هماهنگ دو نفره جوانان پسران مدال برنز آسیا را کسب کردند. در بخش‌های انفرادی نیز نمایندگان ایران نتایج قابل توجهی به دست آوردند؛ به طوری که یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی در رده بزرگسالان چهارم و پنجم آسیا شدند و عماد بالانژاد و آریا اخوان نیز در رده سنی ۱۵ تا ۱۶ سال در جایگاه‌های چهارم و ششم قرار گرفتند.



پیش از این نیز پادرا باژرنگ در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال عنوان پنجم آسیا را به دست آورده بود.



کسب این نتایج باعث شد اتحادیه ژیمناستیک آسیا چهار سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را به ایران اختصاص دهد.