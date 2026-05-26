به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پایان جلسه بررسی وضعیت آماده‌سازی تیم ملی فوتبال امید که با حضور وزیر ورزش برگزار شد، گفت: جلسه خوبی با حضور وزیر، معاونان و سرمربی تیم امید داشتیم تا شرایط برای حضور در بازی های آسیایی بررسی شود.

وی تصریح کرد: به طور جدی پیگیر هستیم تا در این دوره بازی های آسیایی به مدال خوشرنگی دست یابیم. کارهای مهمی انجام شده و وزیر ورزش هم توصیه هایی داشته است.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: بازیکنان خوبی برای حضور در ترکیب تیم امید انتخاب شده اند. نسبت به قبل تمام مسئولیت های تیم با فدراسیون است و این اتفاق خوبی است. کمک کرده است تا همین امروز و در فاصله ۱۱۶ روز باقی مانده تا بازی ها، اردوهای خوبی داشته باشیم.

تاج تاکید کرد: پیش از این ۷ - ۸ روز قبل از بازی ها تیم امید داشتیم اما الان با اینکه ۱۱۶ روز باقی مانده تیم امید تشکیل شده و اردوها در حال پیگیری است. چند روز است که بازیکنان در اردو حضور دارند و چند سفر خارجی پیش بینی کرده ایم تا بتوانیم تیمی سرحال و در خورشان در ناگویا داشته باشیم.