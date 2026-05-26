۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

مهدی تاج:

برنامه‌های تیم فوتبال امید جلوتر از همیشه است/ در ناگویا مدال می‌گیریم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اینکه مسئولیت های تیم امید به طور کامل با فدراسیون است، اتفاق خوبی است چراکه نسبت به قبل خیلی زودتر اردوها را تشکیل دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پایان جلسه بررسی وضعیت آماده‌سازی تیم ملی فوتبال امید که با حضور وزیر ورزش برگزار شد، گفت: جلسه خوبی با حضور وزیر، معاونان و سرمربی تیم امید داشتیم تا شرایط برای حضور در بازی های آسیایی بررسی شود.

وی تصریح کرد: به طور جدی پیگیر هستیم تا در این دوره بازی های آسیایی به مدال خوشرنگی دست یابیم. کارهای مهمی انجام شده و وزیر ورزش هم توصیه هایی داشته است.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: بازیکنان خوبی برای حضور در ترکیب تیم امید انتخاب شده اند. نسبت به قبل تمام مسئولیت های تیم با فدراسیون است و این اتفاق خوبی است. کمک کرده است تا همین امروز و در فاصله ۱۱۶ روز باقی مانده تا بازی ها، اردوهای خوبی داشته باشیم.

تاج تاکید کرد: پیش از این ۷ - ۸ روز قبل از بازی ها تیم امید داشتیم اما الان با اینکه ۱۱۶ روز باقی مانده تیم امید تشکیل شده و اردوها در حال پیگیری است. چند روز است که بازیکنان در اردو حضور دارند و چند سفر خارجی پیش بینی کرده ایم تا بتوانیم تیمی سرحال و در خورشان در ناگویا داشته باشیم.

