انوشیروانی: ۴ سال برای ایجاد زنجیره نسل سازی در وزنه برداری جنگیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزنه برداری روزهای خوبی را با قهرمانی تیم ملی جوانان در مسابقات جهانی مصر و البته رکوردشکنی علیرضا یوسفی در مسابقات هند تجربه کرد در هر دو افتخار، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری در کنار تخته حضور داشت. او که در ایام جنگ تلاش زیادی داشت تا اردوهای تیم ملی، زیر آتش تجاوز دشمن تعطیل نشود، حالا هم با اطمینان می‌گوید برای افتخارآفرینی در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی مصر که نخستین دوره گزینشی المپیک است نباید اجازه داد حتی یک روز در تمرینات ملی پوشان وقفه ایجاد شود.

سجاد انوشیروانی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌آید روزهای روشنی در انتظار وزنه برداری ایران باشد؟ گفت: همینطور است. بازی‌های آسیایی ناگویا شروع راه ما است در بحث نسل جدیدی که ساختیم در وزنه برداری. ما در این سه سال گذشته دست به یک تغییر نسل بزرگ زدیم در وزنه برداری و میانگین سنی تیم را از ۲۶ یا ۲۷ سال رساندیم به ۲۲ سال.

وی ادامه داد: علیرضا نصیری که در وزن خودش یکی از ۳ نفر برتر دنیاست و دارد تلاش می‌کند نفر برتر دنیا را پشت سر بگذارد، امسال تازه وارد رده سنی بزرگسالان شده است. ما از ۱۶ سالگی این جوان را انتخاب کردیم به عنوان یکی از استعدادهای برتر وزنه برداری و ۳ سال و نیم است که او در اردوهای تیم ملی حضور دارد و در رده‌های سنی مختلف نوجوانان و جوانان افتخارآفرینی می‌کند.

انوشیروانی خاطرنشان کرد: او ۳ سال پیش رکورد امروز یکضرب خودش را در دوضرب هم نمی‌توانست بزند. سال گذشته هم دیدیم که رکورد جوانان جهان را زد و امسال هم در مسابقات قهرمانی آسیا حمله کرد به رکورد بزرگسالان جهان که اتفاق ارزشمندی بود. یا همین علیرضا یوسفی که هفته گذشته رکورد بزرگسالان جهان را زد، بعد از عمل جراحی سختی که داشت برگشته و با ۲۳ سال سن یکی از مدعیان اصلی طلای المپیک است.

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: ما جوان‌های دیگری هم داریم که در حال اضافه شدن به بدنه تیم ملی بزرگسالان هستند. ماه گذشته شاهد این بودیم که تیم ملی جوانان ایران در مصر برای دومین سال پیاپی هم در رده بندی مدال و هم در رده بندی امتیازی قهرمان جهان شد و از ترکیب همان تیم ۵۰ درصدشان از سوی بهداد سلیمی اضافه شدند به اردوی تیم ملی بزرگسالان. این همان زنجیره مفقوده نسل سازی در وزنه برداری بود که ما ۴ سال برای تشکیل آن تلاش کردیم و سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم تا الان به جایی برسیم که بگوییم انشالله از امثال ثمره این نسل سازی را خواهیم دید.

وی ادامه داد: این‌ها نقاط امیدوارکننده‌ای هستند برای آینده درخشان وزنه برداری ایران در سطح جهان و المپیک. در بخش بانوان هم می‌توان به آینده امیدوار بود؟ خوشبختانه در کنار مردان، ما در بخش زنان هم خوشحالیم که شاهد مدال آوری‌های پرتکرار هستیم در سطح مسابقات بین المللی. این نسل دختران وزنه بردار کسانی هستند که از ابتدا در این رشته فعالیت داشتند و رشد کردند. خیلی امیدواریم که تعداد مدال‌های بانوان وزنه برداری ایران در سال جاری، دو برابر سال گذشته بشود.

انوشیروانی در مورد تاثیرگذاری حضور قهرمانان سابق در مسئولیت ریاست فدراسیون گفت: قطعا اثر گذار است. در بحث مدیریت ورزش من اعتقاد دارم ما فقط نباید روی بحث قهرمانی ورزشکارانمان بحث کنیم. در بحث فرهنگسازی برای مدیریت در آینده حتما باید دوره‌هایی را برای قهرمانان هر رشته برگزار کرد تا از پتانسیل قهرمانان نه فقط در دوران ورزشی که در دوران پساقهرمانی هم بشود به نحو احسنت استفاده کرد.

وی ادامه داد: در کنار بحث مدیریت اگر فدراسیونی مثل وزنه برداری می‌تواند برنامه هایش را به اجرا در بیاورد به این خاطر است که در بحث مالی به یک پایداری مطلوب رسیده است. وجود حامیان مالی در ورزش بسیار مهم هستند، مخصوصا در رشته‌های مدال آوری مثل کشتی و وزنه برداری. همین موضوع باعث شده بدون حتی یک ریال بدهی پیش برویم و تمامی برنامه‌ها اعم از اردوها، برگزاری مسابقات داخلی و جشنواره‌های استعدادیابی را با کیفیت برگزار کنیم. اینها در شرایطی است که در همین یک سال کشور ما دو جنگ ناجوانمردانه را پشت سر گذاشته و همین موضوع باعث شده فشارها مضاعف شود برای پیشبرد امور.

وی افزود: با این حال ما با انگیزه مضاعف کار کردیم و این تلاش را ادامه می‌دهیم تا با افتخارآفرینی بیشتر دل مردم را شاد کنیم. ما تحت هر شرایط باید اردوهایمان را ادامه بدهیم. با کیفیت هم باید ادامه بدهیم و جایی برای توقف و استپ نداریم. هر توقفی در برنامه ها، روی نتیجه ما در ناگویا و مسابقات جهانی چین اثر منفی می‌گذارد.