به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: حادثه‌ تصادف سه دستگاه خودروی پژو پارس، نیسان وانت و یک خودروی شاسی‌بلند در محور سلماس به ارومیه، نرسیده به روستای درشک به مرکز پیام اورژانس گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام سریع تیم‌های اورژانس به محل گفت: در این حادثه ۸ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد و ۷ نفر دیگر پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، با ۳ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر رعایت دقیق سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی در محورهای پرتردد استان تاکید کرد.