واژگونی و حریق وانت نیسان در محور سمنان-تهران؛ راننده ۴۵ ساله مصدوم شد

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع واژگونی و حریق وانت نیسان محور سمنان-تهران همزمان با عصر چهارشنبه خبر داد و بیان کرد: این حادثه زمانی رخ داد که راننده قه علت خواب آلودگی یا حواس پرتی از مسیر منحرف و واژگون شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نیروهای عملیاتی با دو خودرو و پنج آتش نشان از ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شدند که توانستند به سرعت حریق را مهار کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از مصدومیت راننده ۴۵ ساله در پی این حادثه خبر داد و اظهار کرد: پس از انجام اقدامات اولیه این مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان سمنان اعزام شد.

تاج آبادی اضافه کرد: داشتن استراحت به موقع، عدم رانندگی هنگام احساس خستگی و رانندگی توام با تمرکز و توجه به جلو از بروز این حوادث تلخ پیشگیری و سلامت سفر را تضمین می کند.