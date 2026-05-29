به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ۳ وزن پایانی رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از صبح امروز (جمعه ۸ خرداد) در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاری است. نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم حامد دهقان زاده در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر یوکی یدا از ژاپن را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ گیون هیون نام از کره جنوبی را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. دهقان زاده در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب میراس ماخامبت از قزاقستان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار به مصاف یونگکی چیو از چین می رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم اسماعیل ظاهردوست در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هیروتو کادوهیرا از ژاپن را از پیش رو برداشت وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل کودیرجان فاضیل اف از ازبکستان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ظاهر دوست در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر تیمور کوساینوف از قزاقستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با بایل نورالیف از قرقیزستان کشتی می گیرد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان در دور اول با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوی یوجیان چنگ از چین شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل محمد زاینیدینزود از تاجیکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی رفت. غلامیان در این دیدار مقابل علینور تولیوگالی از قزاقستان قرار می گیرد.