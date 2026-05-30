نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه جو نسبتاً پایداری حاکم خواهد بود. با توجه به نفوذ توده گرد و خاک از مناطق شمالی به استان، کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در برخی مناطق ناسالم برای همه افراد، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: به‌تدریج با گسترش این توده، مناطق شرقی و جنوب شرقی استان نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و تداوم این شرایط طی فردا، عمدتاً در نیمه شرقی استان و تا اوایل شب مورد انتظار است.

داداشی با اشاره به وزش باد در استان گفت: امروز در اغلب مناطق استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و فردا در مناطق شرقی و جنوب شرقی وزش باد قابل توجه پیش‌بینی می‌شود. به همین دلیل روز گذشته هشدار سطح زرد هواشناسی به دلیل وزش باد شدید و نفوذ گرد و خاک صادر شد که تا فردا شب اعتبار دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، با تشدید ناپایداری‌های همرفتی، افزایش ابر، رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود. این شرایط روز دوشنبه بیشتر در نوار شرقی و شمال شرق استان و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه عمدتاً در نیمه شرقی استان رخ خواهد داد.

وی درباره وضعیت دما نیز گفت: برای امروز و فردا کاهش نسبی دما و در روز دوشنبه، به‌ویژه در نیمه شرقی استان، افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. تغییرات احتمالی در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

داداشی در پایان اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با حداکثر دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان بودند. همچنین در این مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد به ترتیب ۱۹ و ۳۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. در میان مراکز شهرستان‌های استان نیز شیروان با ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و پیش‌قلعه با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز شهرستان گزارش شد.