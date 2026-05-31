۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۶

رئیس‌جمهور آمریکا دوباره از دیپلماسی سخن گفت

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به روند مذاکرات با ایران، از نزدیک بودن دستیابی به یک توافق سخن گفت و تأکید کرد که راه‌حل دیپلماتیک را بر گزینه‌های دیگر ترجیح می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس‌نیوز مدعی شد: به یک توافق بسیار خوب با ایران نزدیک شده‌ایم و در صورت عدم دستیابی به توافقی که از نظر ما قابل قبول باشد، گزینه‌های دیگری را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهم، چرا که امضای توافق می‌تواند به بازگشایی فوری تنگه هرمز برای کشتیرانی منجر شود.

درحالی که ایران همواره اعلام کرده است که به دنبال سلاح هسته ای نیست، ترامپ با تکرار سخنان همیشگی‌اش در چند ماهه گذشته مدعی شد: موضوع مورد تأکید ما، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

ترامپ با تمجید از مذاکره کنندگان ایرانی گفت: مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار باتجربه هستند و این روند به زمان نیاز دارد، اما برای رسیدن به نتیجه عجله‌ای ندارم.

وی افزود: روند مذاکرات به‌تدریج در حال پیشرفت است و در صورت نرسیدن به نتیجه، مسیرهای دیگری برای پایان دادن به این موضوع وجود خواهد داشت.

    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      هذیان های ترامپ هدفمند است ‌‌شنبه ها از صلح حرف می‌زند و چهار شنبه ها از تهدید...این نشانه جلوگیری از افزایش قیمت نفت است و حفظ تهدید علیه ایران
    • علی IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      باتوجه به اهداف شوم ودرازمدت سرویس جهنمی وشیطانی موساددرایران لزوم گنجاندن بندیامتمم تحویل عناصرخیانتکارسلطنت طلب که رسما حمال ومجری پروژه های سرویسهای غربی...عبری...عربی هستندبه ایران درمذاکرات فی مابین ایران وآمریکاحتی درصورت توافق کلی کاملا الزامی وواجب است..اینان همانطورکه قبلاهم‌بارهاگفته ام خطرناکترین عناصردشمن هستندومیبایست کلا ریشه کن شوند..
    • ناشناس IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      همش الکیه که قیمت نفت کنترل کنه

