به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس‌نیوز مدعی شد: به یک توافق بسیار خوب با ایران نزدیک شده‌ایم و در صورت عدم دستیابی به توافقی که از نظر ما قابل قبول باشد، گزینه‌های دیگری را بررسی خواهیم کرد.

وی افزود: راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهم، چرا که امضای توافق می‌تواند به بازگشایی فوری تنگه هرمز برای کشتیرانی منجر شود.

درحالی که ایران همواره اعلام کرده است که به دنبال سلاح هسته ای نیست، ترامپ با تکرار سخنان همیشگی‌اش در چند ماهه گذشته مدعی شد: موضوع مورد تأکید ما، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

ترامپ با تمجید از مذاکره کنندگان ایرانی گفت: مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار باتجربه هستند و این روند به زمان نیاز دارد، اما برای رسیدن به نتیجه عجله‌ای ندارم.

وی افزود: روند مذاکرات به‌تدریج در حال پیشرفت است و در صورت نرسیدن به نتیجه، مسیرهای دیگری برای پایان دادن به این موضوع وجود خواهد داشت.