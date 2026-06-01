داداشی: هوای خنک و رگبارهای پراکنده در خراسان شمالی تداوم دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر حاکمیت جو ناپایدار در خراسان شمالی تا روز پنجشنبه است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: پدیده غالب گاهی افزایش سرعت وزش باد خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در برخی نقاط بهویژه نیمه شرقی احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.
وی ادامه داد: همچنین در ساعات اولیه صبح سهشنبه در بخشهایی از مناطق شمالی و مرکزی خراسان شمالی شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده مهیا خواهد بود.
داداشی با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود و از بعدازظهر به تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد. در نیمه شرقی استان نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد.
وی افزود: از ساعات شب چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، در نیمه جنوبی استان نیز انتظار رگبارهای پراکنده میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از روز جمعه تا اواسط هفته آینده، جو استان پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیشبینی میشود. همچنین دمای هوا به تدریج روند افزایشی خواهد داشت.
وی بیان کرد: با وجود افزایش تدریجی دما، به دلیل شمالی بودن جریانات هوا، طی این هفته هوای نسبتاً خنکی در اغلب نقاط حاکم خواهد بود.
داداشی درباره دماهای ثبت شده در شبانهروز گذشته نیز گفت: ایستگاه کوسه با حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کمینه و بیشینه دمای هوای بجنورد نیز به ترتیب ۱۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
