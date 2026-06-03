داداشی: رعدوبرق و احتمال تگرگ در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی تا پنجشنبه بعدازظهر و همچنین روز جمعه در خراسان شمالی تداوم خواهد داشت.
وی افزود: در این مدت رشد ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، بارش باران و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق همراه با احتمال تگرگ پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: شدت ناپایداریها امروز در مناطق جنوب شرق خراسان شمالی شامل بخشهایی از شهرستانهای فاروج، شیروان، بام و صفیآباد و اسفراین بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: امشب اغلب مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و فردا نیز مناطق نیمه جنوبی خراسان شمالی بیشترین فعالیت سامانه را تجربه خواهند کرد.
داداشی گفت: صاعقه، احتمال تگرگ، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها از مهمترین پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در خراسان شمالی است.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: برای امروز کاهش نسبی دما، فردا تغییرات جزئی و روز جمعه افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طی شبانهروز گذشته بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه فاروج با ۳.۸ میلیمتر و خبوشان با ۳ میلیمتر گزارش شده است.
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