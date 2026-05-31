۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

توسعه کریدورهای تجاری در مرزها

یک مقام مسئول گفت: کریدورهای تجاری در سایر مرزها در حال فعال شدن و توسعه هستند، ما نیز باید تلاش کنیم از ظرفیت مرزهای شمالی کشور و دیگر مرزها به‌صورت متمرکز و هدفمند بهره ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر روشن معاون کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت، امروز در نمایشگاه بین‌المللی ایران پروژه -بازسازی و سرمایه‌گذاری- گفت: این جنگ به ما درس مهمی داد. در حوزه تجارت خارجی دریافتیم که نباید همه بخش تجارت خود را در یک سبد بگذاریم. متأسفانه ما در حکمرانی تجاری، چه در بخش لجستیک و چه در حوزه‌های تراستی و تراکنش‌های مالی، این اشتباه را مرتکب شده و ظرفیت‌ها و امکانات خود را در مسیرهای محدودی متمرکز کردیم.

وی افزود: کریدورهای تجاری در سایر مرزها در حال فعال شدن و توسعه هستند، ما نیز باید تلاش کنیم از ظرفیت مرزهای شمالی کشور و دیگر مرزها به‌صورت متمرکز و هدفمند بهره ببریم و امروز زمان آن رسیده است که در شیوه حکمرانی تجاری خود بازنگری کنیم، چراکه این مدل حکمرانی دیگر شاید پاسخگوی نیازهای امروز کشور نباشد.

روشن بخش تصریح کرد: لازم است در عرصه تجارت، با تاکید بر پرهیز از تمرکزگرایی در حوزه‌های لجستیکی، مسیر توسعه را دنبال کنیم.

وی گفت: در سازمان توسعه تجارت نیز موضوع دیپلماسی تجاری را با جدیت پیگیری می‌کنیم و امیدواریم پس از آرام‌تر شدن فضا، بتوانیم از ظرفیت سایر مرزها نیز نهایت استفاده را ببریم.

سمیه رسولی

