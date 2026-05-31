۱۳ زخمی در پی حملات شدید رژیم صهیونیستی به شهر «صور»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع خبری از حملات هوایی شدید رژیم صهیونیستی به شهر صور در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که در این حملات تاکنون بیش از ۱۳ نفر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم است

همزمان وزارت بهداشت لبنان خبر داد که رژیم صهیونیستی اطراف بیمارستان حیرام در شهر صور را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن ۱۳ نفر از کارکنان بیمارستان و خسارت جدی به بیمارستان شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای شجاعت کادر بیمارستان که همچنان با وجود تمامی خطرات برای خدمت به مردم مقاومت می‌کنند را ستود و از جامعه جهانی خواست تا به تجاوزات اسرائیل که بدون در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی انسان دوستانه و قطعنامه‌ها و عرف‌های بین‌المللی در حال تشدید و توسعه است، پایان دهد.

همزمان منابع خبری از از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک‌های برج قلاویه، البیساریه، البابلیه، تولین و میفدون در جنوب لبنان خبر دادند.