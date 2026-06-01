«غزه سازی لبنان»؛ نتانیاهو دستور بمباران ضاحیه جنوبی بیروت را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم صهیونیستی در سایه انفعال کشورهای عربی و اسلامی و سایر دولت‌های غربی و همچنین سکوت دولت لبنان و همدستی آن با رژیم صهیونیستی در اجرای مذاکرات مستقیم و با حمایت مستقیم آمریکا به جنایات خود علیه یعیان لبنان ادامه می‌دهد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از زمان امضای آتش بس با دولت لبنان با میانجگری و ضمانت آمریکا هرگز به مفاد این آتش بس متعهد نبوده، طی روزهای اخیر شدیدترین حملات علیه لبنان را آغاز کرده و نیروهای زمینی این رژیم نیز پیشروی زیادی در مناطق جنوبی انجام داده‌اند. نتانیاهو در راستای ادامه جنایت‌های خود دستور حمله همه جانبه به مناطق و روستاهای ضاحیه جنوبی بیروت را نیز صادر کرده که این تهدید باعث آواره شدن صدها هزار نفر از مردم این منطقه شده است.

نگرانی صهیونیست‌ها از قابلیت جدید پهپادهای حزب‌الله برای شکار صهیونیست ها

رسانه های عبری زبان نگرانی خود را نسبت به قابلیت جدید پهپادهای حزب الله برای شکار نظامیان صهیونیست ابراز کردند.

رسانه های عبری زبان گزارش دادند، این موضوع بسیار نگران کننده است. حزب الله نظامیان صهیونیست را با پهپادهای انتحاری خود حتی در ساعات تاریکی و شب نیز هدف قرار می دهد.

شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم نیز گزارش داد، حزب الله نظامیان صهیونیست را در طول شب با پهپادهای مجهز به دوربین های حرارتی رصد کرده و هدف قرار می دهد.

روز گذشته نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد، یک پهپاد متعلق به نیروهای حزب الله لبنان تعدادی از عناصر تیپ گفعاتی را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، حمله مذکور به صورت خاصی نگران کننده است چرا که این اتفاق در شب رخ داده و نشان می دهد حزب الله قدرت هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست با پهپادهای انتحاری در ساعات تاریکی را نیز دارد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اضافه کرد، به احتمال زیاد این پهپادها مجهز به سیستم های دید در شب هستند که می توانند حتی در تاریکی، عناصر دشمن را هدف قرار دهند.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، حریم هوایی مناطق شمالی اراضی اشغالی در برابر پهپادهای حزب الله کاملا باز است.

جدیدترین تجاوزات رژیم صهیونیستی؛ بمباران چند منطقه در جنوب لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی در یک حمله پهپادی منطقه تول واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد. اشغالگران صهیونیست همچنین برای هفت منطقه در صیدا واقع در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کردند.

خبرنگار الجزیره از ۲ حمله جنگنده های اسرائیلی علیه میفدون و حاروف، کفر تبنیت و اطراف زوطر شرقی در نبطیه خبر داد.

المیادین نیز از حمله جنگنده های اسرائیلی علیه منطقه شوکین در نبطیه خبر داد. منطقه عربصالیم لبنان نیز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

خروج گسترده ساکنان ضاحیه بیروت از بیم حملات اسرائیل

به دنبال صدور فرمان بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل برای حمله به اهدافی در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، این منطقه صحنه خروج گسترده ساکنان خود است.

دستور نتانیاهو برای بمباران ضاحیه جنوبی بیروت

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که به ارتش این رژیم دستور داده است که ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حملات موشکی خود قرار دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به ارتش دستور داده‌اند اهدافی را در ضاحیه جنوبی بیروت بمباران کند.

نتانیاهو و کاتس مدعی شدند این تصمیم در پی ادامه حملات حزب الله اتخاذ شده است. این در حالی است که حزب الله لبنان از زمان امضای توافق آتش بس به مفاد آن پایبند بوده و حملات علیه رژیم صهیونیستی را متوقف کرده بود و تنها هنگامی حملات خود را آغاز کرد که رژیم صهیونیستی بارها ضمن نقض توافق آتش بس به مناطق مختلف لبنان حمله کرده و در حال حاضر نیز نیروهای زمینی خود را تا شمال رود لیتانی برده و ده ها روستای لبنانی را اشغال کرده است.

الریاض: خطر جنگ لبنان تمام منطقه و جهان را تهدید می کند

روزنامه سعودی «الریاض» رسانه رسمی حاکمیت سعودی در گزارشی با اشاره به تحولات لبنان نوشت: آنچه امروز در جنوب لبنان شاهد هستیم، تردیدهای جدی را در مورد آینده نظام بین‌الملل مطرح می‌کند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که گسترش تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در داخل خاک لبنان و کنترل بر مواضع استراتژیک در جنوب کشور را نمی‌توان «تحولات امنیتی گذرا» دانست، بلکه باید آن را یک رویداد سیاسی با ابعادی مرتبط با مفهوم حاکمیت ملی و حق کشورها در اداره اراضی خود به دور از فشارهای نظامی تلقی کرد.

به نوشته این روزنامه، اعتبار کشورها تنها با توانایی‌شان در حفاظت از مرزهای خود سنجیده نمی‌شوند، بلکه با میزان احترام جامعه بین‌الملل به آن مرزها و عدم اجازه تبدیل قدرت نظامی به ابزاری برای تحمیل واقعیت‌های جدید سنجیده می‌شوند.

این روزنامه معتقد است که خطر تحولات لبنان در این است که تجاوزات نظامی بین کشورها تنها بر دو طرف درگیری تأثیر نمی‌گذارد، بلکه قواعد تنظیم روابط بین‌الملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نادیده گرفتن حاکمیت کشورها، راه را برای بحران‌های بیشتر باز می‌کند و اعتماد به نظام حقوقی بین‌المللی را که برای جلوگیری از درگیری‌ها و ممانعت از تحمیل اراده با قدرت سلاح ایجاد شده است، تضعیف می‌کند.

الریاض با تاکید بر اینکه مسئله لبنان تنها یک مسئله داخلی یا منطقه‌ای نیست، ابراز داشت که این تحولات بخشی از یک بحث بین‌المللی گسترده‌تر در مورد آینده امنیت و ثبات در جهانی است که چالش‌ها و درگیری‌ها در آن رو به افزایش است.

این روزنامه افزود: پیامدهای این تحولات تنها به جنبه امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه به بعد سیاسی نیز گسترش می‌یابد که با حق کشورها در اداره امور داخلی خود به دور از فشارهای خارجی مرتبط است.

این رسانه سعودی افزود که هر حضور نظامی که خود را در داخل خاک کشور دیگری تحمیل کند، آثار عمیقی بر صحنه سیاست داخلی می‌گذارد و چالش‌های بیشتری را برای نهادهای ملی ایجاد می‌کند که خود را موظف به حفظ حاکمیت و مدیریت بحران‌ها می‌بینند.

این روزنامه معتقد است که تداوم عملیات نظامی، جامعه بین‌الملل را در برابر مسئولیتی قرار می‌دهد که به میزان توانایی آن در اجرای منشورها و قطعنامه‌های مصوب مربوط می‌شود.

این مقاله تأکید کرد که عرصه کنونی توانایی نظم بین‌الملل در مقابله با بحران‌های مکرر در مناطق درگیری در سراسر جهان را زیر سوال می برد، چرا که امنیت کشورها نباید با نقض حاکمیت کشورهای دیگر محقق شود.

عون: لبنان با تجاوز اسرائیل مواجه است

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان گفت که این کشور روزهای سختی را در سایه «تجاوز وحشیانه و محکوم» رژیم صهیونیستی سپری می‌کند.

وی تاکید کرد که لبنان با گام‌های سنگین به سمت بازگرداندن دولت و بازسازی نهادهای آن پیش می‌رود.

عون افزود که لبنان در مسیر تلاش برای پایان دادن به رنج غیرنظامیان به طور کلی و به ویژه مردم جنوب، و پایان دادن به عذاب‌های آنها، در کنار تلاش برای ساختن دولت و دستیابی به اصلاحات و عدالت، گام برمی‌دارد.

نقشه تل‌آویو برای گسترش دامنه حملات به بیروت

منابع رسانه ای به روزنامه جروزالم پست اعلام کردند که مسئولان صهیونیست به دنبال دریافت چراغ سبز از سوی آمریکا برای گسترش دامنه تجاوزات خود علیه لبنان به بیروت هستند.

در این گزارش آمده است، ماهیت این عملیات نظامی و یا جدول زمانی آن علیه بیروت مشخص نشده است.

این در حالی است که حملات وحشیانه کنونی رژیم صهیونیستی علیه لبنان با وجود به اصطلاح آتش بس با چراغ سبز آمریکا تشدید می شود.

واکنش حزب‌الله به نقض آتش‌بس؛ موشک‌ها به عکا و حیفا می‌رسند

رسانه های عبری گزارش دادند که حزب الله دامنه عملیات های خود را همزمان با شدت گرفتن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان گسترش داده است.

بر اساس این گزارش، دامنه حملات تلافی جویانه حزب الله عکا و حیفا را نیز در بر می گیرد به طوری که برای نخستین بار از زمان به اصطلاح آتش بس لبنان دایره آتش حزب الله به مسافت ۴۰ کیلومتری رسیده است.

پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که آژیرهای خطر در عکا و حیفا واقع در شمال اراضی اشغالی فعال شده اند.

لازم به ذکر است تجاوزات وحشیانه زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان پس از آتش بس تاکنون سه هزار و ۳۷۱ شهید و ۱۰ هزار و ۱۲۹ زخمی برجای گذاشته است.

۲۷ شهید و زخمی در یکی از حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که جنایت رژیم صهیونیستی علیه منطقه دیرالزهرانی واقع در نبطیه طی صبح یکشنبه دست کم هشت شهید و ۱۹ زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش در میان شهدا و زخمی ها ۹ زن و پنج کودک دیده می شوند.

روز گذشته نیز منابع خبری از حملات رژیم صهیونیستی به حومه شهر دبین در مرجعیون و شهرک های کفر صبر و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

مجدل زون در جنوب لبنان نیز در چند نوبت از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان ۱۲ طبقه در محله البیاض در شهر نبطیه در جنوب لبنان را بمباران کردند که این ساختمان به طور کامل ویران شد.

شهرک حبشیت نیز بمباران شد. توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک النبطیه الفوقا را با گلوله های ممنوعه فسفری هدف قرار داد.

معاریو: جنگ با لبنان هزینه سنگینی دارد

روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، نظامیان صهیونیست قلعه الشقیف لبنان را اشغال کردند اما تل آویو هیچ برنامه ای برای مرحله بعد ندارد. معلوم نیست به کجا می رود و به سمت جنگ فرسایشی در لبنان حرکت می کند.

در این گزارش آمده است، ارتش رژیم صهیونیستی هزینه های سنگینی در جنگ با لبنان پرداخت می کند.

پیشتر نیز بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اذعان کرد، هزینه جنگ با حزب الله سنگین است اما این جنگ برای امنیت ما ضروری به شمار می رود.

۲۱ عملیات حزب‌الله علیه اشغالگران در ۲۴ ساعت؛ شهادت ۸ لبنانی دیگر

حزب‌الله لبنان اعلام کرد که در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، ۲۱ عملیات علیه اشغالگران صهیونیست طی بیست و چهار ساعت گذشته انجام داه است.

بر اساس این گزارش، حزب‌الله در این عملیات‌ها با استفاده از پهپادهای انتحاری و تهاجمی و نیز حملات موشکی، مواضع و مراکز و پایگاه های نظامیان صهیونیست را در مناطق مرزی و شمال فلسطین اشغالی در هم کوبیده است.

حملات روز گذشته مقاومت به مواضع صهیونیست‌ها شدیدتر بود و رسانه‌های صهیونیستی به زخمی شدن ۶ نظامی این رژیم در پی حمله پهپادی به یک پایگاه در شهرک مهاجرنشین بیت هلل اعتراف کردند.