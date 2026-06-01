به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که تماس تلفنی روز دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل یکی از پرتنش‌ترین و دشوارترین گفتگوهای آنها از زمان بازگشت ترامپ به قدرت بوده است.

این مقام جزئیات بیشتری درباره محورهای اختلاف یا محتوای این تماس ارائه نکرد، اما آن را از بدترین تماس‌های ترامپ با نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ دانست.

این پایگاه خبری به نقل از منابع خود گزارش داد که یادداشتی که آمریکا و ایران درباره آن مذاکره می کنند، خواستار پایان جنگ در لبنان شده است.

ترامپ دوشنبه شب با انتشار پستی در تروث سوشال، اعلام کرد: من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو داشتم. نتانیاهو به من اطمینان داد که هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد و هر نیرویی که در مسیر بوده، بازگردانده شده است.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: من همچنین از طریق نمایندگان عالی رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها با آتش بس کامل موافقت کردند. اسرائیل به حزب‌الله حمله نخواهد کرد و حزب‌الله نیز به اسرائیل حمله نخواهد کرد.

وی سپس مدعی شد: توافق آتش‌بس در لبنان حاصل شد. مذاکرات با ایران با سرعت بیشتری ادامه دارد! نتانیاهو هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد.



این گفتگو در سایه تشدید تنش ها در منطقه و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد.

تماس ترامپ و نتانیاهو سرشار از الفاظ رکیک بود

آکسیوس در ادامه به جزییات تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو اشاره کرد و گفت که رئیس جمهوری آمریکا خطاب به نخست وزیر رژیم اسرائیل گفته است: تو واقعا دیوانه‌ای، اگر من نبودم الان در زندان بودی.

این پایگاه خبری افزود: ترامپ به نتانیاهو گفت: من زندگی سیاسی‌ات را نجات می‌دهم، الان همه از تو متنفرند و همه به خاطر این ماجرا از اسرائیل متنفرند.

آکسیوس افزود: ترامپ به خاطر افزایش عملیات اسرائیل در لبنان، نتانیاهو را توبیخ کرد.

این منبع آگاه فاش کرد که تماس ترامپ و نتانیاهو سرشار از الفاظ رکیک بود. اکسیوس افزود: ترامپ به نتانیاهو گفت که تهدید بیروت، موجب انزوای بیشتر (رژیم) اسرائیل در عرصه بین‌المللی خواهد شد.

این پایگاه خبری افزود: ترامپ با اشاره به حمایتش از نتانیاهو در جریان محاکمه به اتهامات فساد وی، گفت که در دور نگه داشتن نخست وزیر رژیم اسرائیل از زندان، به او کمک کرده است.

آکسیوس مدعی شد: ترامپ نگران تعداد غیرنظامیانی بود که در لبنان کشته شدند.

این پایگاه خبری افزود: ترامپ با تخریب کامل ساختمان‌ها توسط اسرائیل برای هدف قرار دادن یک فرمانده حزب‌الله مخالفت کرد.

آکسیوس در پایان گزارش داد: در این تماس تلفنی، ترامپ توانست، اراده‌اش را به نتانیاهو تحمیل کند.