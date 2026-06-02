به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد، ارتش این رژیم در خصوص نحوه اجرای عملیات های موفقیت آمیز از سوی پهپادهای حزب الله طی ساعات شب تحقیق می کند.

در این گزارش آمده است، ارتش صهیونیستی از به کار بردن پهپادهای انتحاری از سوی حزب الله در ساعات شب نگران است.

بر اساس این گزارش، صهیونیست ها قصد دارند تجهیزات سنگین خود را در لبنان بعد از آن که از سوی پهپادهای حزب الله هدف قرار گرفته اند کاهش دهند.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی از عملیات های موفقیت آمیز پهپادهای حزب الله مجهز به دوربین های دید در شب و تجهیزات حرارتی خبر داده بودند.