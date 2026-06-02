به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، هفدهمین نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار روز سهشنبه مردادماه با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرفکنندگان و نمایندگان اصناف و تشکلهای فعال در بخش کشاورزی در محورهای بررسی تحولات بازارهای داخلی، نقش صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در تنظیم بازار، برنامه توزیع اقلام اساسی برای ایام محرم و صفر، بررسی تولید و بازار خرما و نیز، ترخیص دانه سویا برای کارخانجات تولیدکننده برگزار شد.
محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه این نشست، از اجرای برنامههای جدید برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی خبر داد و گفت: عرضه مستقیم خرما از طریق سازمان تعاون روستایی، فروشگاههای زنجیرهای و سازمان میادین در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت بازار جوجه یکروزه اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت برخی نژادهای جوجه یکروزه، تولیدکنندگان موظف شدهاند بین ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید خود را بهصورت مستقیم در سامانه بازارگاه عرضه کنند. این اقدام میتواند به متعادلسازی قیمتها در بازار کمک کند.
طلایی همچنین درباره تأمین نهادههای تولید گفت: در حال حاضر شرایط تأمین نهادهها بسیار مطلوب است و سهمیه واحدهای تولیدی برای ماههای تیر و مرداد نیز از هماکنون در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و تولیدکنندگان میتوانند نسبت به تأمین نیاز خود اقدام کنند.
وی به افزایش قیمت برخی محصولات لبنی اشاره کرد و افزود: قیمت شیر خام پس از آزادسازی نرخها تغییری نداشته و افزایش قیمت محصولات لبنی بیشتر ناشی از رشد هزینههای جانبی از جمله بستهبندی، فناوری، حملونقل و افزایش دستمزدها در واحدهای تولیدی است. لازم است این موضوع بهصورت شفاف برای مردم تبیین شود.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از تمهیدات ویژه برای ایام محرم و صفر خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای تأمین اقلام مورد نیاز هیئتهای مذهبی، سهمیههای استانی از محل خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام تعیین شده است. این اقلام در اختیار استانها قرار خواهد گرفت تا میان هیاتهای مذهبی توزیع شود و با قیمتی کمتر از نرخ بازار در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
وی تأکید کرد که وزارت جهاد کشاورزی با استمرار نظارت بر بازار و تأمین بهموقع کالاهای اساسی، تلاش میکند ثبات قیمتها و دسترسی مناسب مصرفکنندگان به کالاهای مورد نیاز را حفظ کند.
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