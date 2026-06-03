خبرگزاری مهر-دین، حوزه و اندیشه-عصمت علی آبادی:عید غدیر خم از مهم‌ترین مناسبت‌های دینی در فرهنگ اسلامی است؛ واقعه‌ای که در حافظه تاریخی مسلمانان جایگاهی ویژه دارد و در طول قرن‌ها، همواره محل توجه عالمان، محدثان، متکلمان و اندیشمندان دینی بوده است. غدیر صرفاً یادآور یک رخداد تاریخی نیست، بلکه حامل پیام‌هایی بنیادین درباره تداوم هدایت، جایگاه ولایت، مرجعیت دینی و مسئولیت اجتماعی امت اسلامی است.

با وجود برگزاری گسترده آیین‌ها و جشن‌های مردمی در این مناسبت، یکی از ضرورت‌های مهم امروز، بازخوانی معرفتی و تحلیلی غدیر است؛ بازخوانی‌ای که بتواند این واقعه را از سطح یک مناسبت تقویمی فراتر برده و پیام‌های آن را در زندگی فردی، اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز جاری کند. بررسی مستندات تاریخی غدیر، مضامین کمتر پرداخته‌شده خطبه غدیر و نسبت این واقعه با مسئله امامت، از جمله محورهایی است که می‌تواند فهم عمیق‌تری از این رخداد بزرگ ارائه دهد.

در همین زمینه، با حجت‌الاسلام علی حسنلو، استاد حوزه علمیه گفتگو کرده‌ایم. وی در این گفت‌وگو ضمن تبیین مهم‌ترین مستندات تاریخی واقعه غدیر، به ابعاد کلامی و تمدنی آن پرداخته و بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً مناسکی به سوی نگاه معرفتی نسبت به غدیر تأکید کرده است.آنچه در ادامه می خوانید بخش نخست این گفتگوست:

*از منظر منابع تاریخی، مهم‌ترین مستندات واقعه غدیر کدام‌اند؟

واقعه غدیر از جمله رخدادهایی است که در تاریخ اسلام، تنها به یک گزارش یا یک روایت محدود نشده، بلکه در طیف قابل‌توجهی از منابع حدیثی، تاریخی و تفسیری انعکاس یافته است. همین گستردگی نقل، باعث شده غدیر در شمار وقایعی قرار گیرد که از حیث اصل وقوع، پشتوانه روایی و تاریخی نیرومندی دارد. اهمیت این مسئله در آن است که غدیر صرفاً در سنت روایی یک گروه خاص باقی نمانده، بلکه در منابع متعدد اسلامی بازتاب یافته و همین امر، اعتبار تاریخی آن را تقویت می‌کند.

یکی از مهم‌ترین مستندات غدیر، گزارش‌های مربوط به خطبه پیامبر اسلام(ص) در منطقه غدیر خم، در بازگشت از حجةالوداع است. این گزارش در آثار حدیثی مشهور نقل شده و عبارت معروف «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» در کانون این نقل‌ها قرار دارد. این جمله، محور اصلی استنادهای تاریخی و کلامی درباره غدیر بوده و بسیاری از عالمان مسلمان، درباره سند، دلالت و زمینه ایراد آن بحث کرده‌اند. همین نقل گسترده نشان می‌دهد که اصل حادثه، در حافظه تاریخی مسلمانان حضوری جدی داشته است.

*در منابع اهل سنت چگونه است؟

از منظر منابع اهل‌سنت، نقل حدیث غدیر در آثاری چون مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی، نسائی و نیز در برخی آثار تاریخی و مناقب دیده می‌شود. همچنین گروهی از محدثان و مورخان، این واقعه را با سلسله اسناد مختلف نقل کرده‌اند. این تعدد طرق، برای پژوهشگران اهمیت فراوان دارد؛ زیرا وقتی یک واقعه از مجاری مختلف و توسط راویان متعدد نقل می‌شود، احتمال ساختگی بودن آن به‌مراتب کاهش می‌یابد و استحکام تاریخی آن بیشتر نمایان می‌شود.

در منابع شیعه نیز غدیر جایگاهی بسیار برجسته دارد. آثاری مانند الکافی، الاحتجاج، امالی و نیز مجموعه‌های حدیثی و تاریخی متأخر، به تفصیل به این موضوع پرداخته‌اند. افزون بر این، دانشمندان شیعه در طول قرون، کوشیده‌اند اسناد غدیر را گردآوری و طبقه‌بندی کنند و نشان دهند که این واقعه تنها یک گزارش اعتقادی نیست، بلکه از مستندات مهم تاریخ صدر اسلام است. در این میان، تلاش‌های گسترده‌ای برای جمع‌آوری نام راویان حدیث غدیر از صحابه و تابعین صورت گرفته است.

یکی دیگر از مستندات مهم، اشاراتی است که در اشعار، احتجاجات و گفت‌وگوهای صدر اسلام درباره غدیر دیده می‌شود. در واقع، گاهی یک واقعه تاریخی فقط در کتاب‌های روایی باقی نمی‌ماند، بلکه در ادبیات، مناظرات و استنادهای اجتماعی نیز حضور پیدا می‌کند. درباره غدیر نیز چنین وضعی دیده می‌شود؛ یعنی اصل واقعه در فضای فکری و اجتماعی مسلمانان شناخته‌شده بوده و در استدلال‌ها و مناقشات پس از رحلت پیامبر(ص) مورد اشاره قرار می‌گرفته است. این استمرار یادکرد، خود یکی از نشانه‌های ریشه‌دار بودن آن در تاریخ اسلامی است.

در مجموع، مهم‌ترین مستندات واقعه غدیر را باید در سه حوزه دید: نخست، نقل‌های حدیثی متعدد؛ دوم، ثبت تاریخی آن در منابع کهن؛ و سوم، حضور آن در حافظه فرهنگی و احتجاجی مسلمانان. بنابراین غدیر فقط یک روایت منفرد نیست، بلکه با مجموعه‌ای از اسناد و شواهد تاریخی پشتیبانی می‌شود. همین ویژگی است که سبب شده واقعه غدیر، همواره یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای بحث‌های مربوط به ولایت و امامت در تاریخ اندیشه اسلامی باشد.

*خطبه غدیر چه مضامین کلیدی‌ای دارد که کمتر به آن‌ها پرداخته شده است؟

معمولاً وقتی از غدیر سخن گفته می‌شود، توجه‌ها بیشتر به جمله مشهور پیامبر(ص) درباره امیرالمؤمنین(ع) معطوف می‌شود، در حالی که خطبه غدیر از نظر محتوا بسیار گسترده‌تر از یک عبارت کوتاه است. این خطبه دربردارنده مجموعه‌ای از مفاهیم اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است که اگر به‌صورت جامع مطالعه شود، می‌تواند تصویری عمیق‌تر از پیام غدیر ارائه کند. یکی از مشکلات رایج در بازخوانی غدیر این است که به جای توجه به منظومه مفهومی خطبه، تنها به یک بخش از آن اکتفا می‌شود.

یکی از مضامین مهم و کمتر مورد توجه خطبه غدیر، مسئله پیوند میان توحید، نبوت و ولایت است. در این خطبه، ولایت امیرالمؤمنین(ع) به‌صورت جدا از رسالت و هدایت الهی مطرح نمی‌شود، بلکه در امتداد همان مسیر معرفی می‌گردد. این نکته نشان می‌دهد که در منطق خطبه، مسئله رهبری امت، امری صرفاً اداری یا سیاسی نیست، بلکه بخشی از تداوم هدایت دینی جامعه است. به بیان دیگر، خطبه غدیر ولایت را درون یک ساختار کامل الهیاتی تعریف می‌کند.

مضمون مهم دیگر، مسئله «ابلاغ» و مسئولیت پیام‌رسانی است. در خطبه غدیر، تأکید بر این است که این پیام باید به دیگران منتقل شود و نسل‌های بعد نیز آن را بشناسند. این وجه از خطبه، غدیر را از یک واقعه محدود به زمان پیامبر(ص) فراتر می‌برد و آن را به یک مسئولیت تاریخی برای امت تبدیل می‌کند. بنابراین غدیر فقط یک اعلام در یک روز خاص نیست، بلکه یک پیام ماندگار است که باید فهم، حفظ و بازگو شود.

از دیگر مضامین کمتر پرداخته‌شده، توجه خطبه به مسئله نفاق، تحریف و خطر انحراف پس از پیامبر(ص) است. در این خطبه، فقط معرفی یک جانشین صورت نمی‌گیرد، بلکه نسبت به آینده جامعه اسلامی و امکان لغزش آن نیز هشدار داده می‌شود. این بخش از خطبه نشان می‌دهد که غدیر صرفاً ناظر به یک انتصاب نیست، بلکه تلاشی برای مصون‌سازی امت از بحران رهبری و اختلاف‌های ویرانگر آینده نیز هست. به همین دلیل، خطبه غدیر بُعدی پیشگیرانه و آینده‌نگر دارد.

*یکی از مواردی که در خطبه غدیر به آن اشاره شده مسئله مرجعیت دینی اهل بیت است.در این خصوص هم توضیح بفرمایید.

همچنین در خطبه غدیر بر موضوع مرجعیت دینی و علمی اهل‌بیت(ع) تأکید شده است. در بسیاری از بازنمایی‌های عمومی، غدیر تنها به عنوان اعلام محبت یا جایگاه معنوی امام علی(ع) معرفی می‌شود، در حالی که خطبه به روشنی از جایگاه هدایت‌گری، تبیین دین و استمرار راه حق سخن می‌گوید. این نکته مهم است که ولایت در خطبه غدیر، صرفاً فضیلت شخصی نیست؛ بلکه نوعی مرجعیت برای فهم، حفظ و اجرای دین در جامعه اسلامی است.

در نهایت، یکی دیگر از مضامین مغفول خطبه غدیر، بُعد اجتماعی و امت‌ساز آن است. این خطبه درصدد ساختن یک جامعه رهاشده از سرگردانی در امر رهبری است. اگر این مضمون جدی گرفته شود، غدیر فقط موضوعی برای بزرگداشت سالانه نخواهد بود، بلکه به الگویی برای فهم نسبت میان دین، رهبری، عدالت و مسئولیت اجتماعی تبدیل می‌شود. به همین دلیل، بازخوانی جامع خطبه غدیر می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای فهم معارف اسلامی در برابر جامعه امروز بگشاید.

*چرا واقعه غدیر در کنار بعد تاریخی، بعد کلامی نیز دارد؟

غدیر در ظاهر، یک واقعه مشخص تاریخی است که در زمان و مکان معینی رخ داده است؛ اما اهمیت آن به همان سطح تاریخی محدود نمی‌شود. بسیاری از رویدادهای تاریخی، صرفاً به‌عنوان یک خاطره از گذشته باقی می‌مانند، اما برخی وقایع، به دلیل تأثیر عمیقی که بر ساختار اندیشه و مسیر جامعه می‌گذارند، از سطح تاریخ فراتر می‌روند. غدیر از همین دسته است؛ یعنی رویدادی که هم در حوزه اعتقاد و هم در حوزه شکل‌گیری نظم اجتماعی و تمدنی مسلمانان اثرگذار بوده است.

بُعد کلامی غدیر از آنجا ناشی می‌شود که این واقعه مستقیماً با یکی از بنیادی‌ترین مسائل اعتقادی، یعنی مسئله امامت و رهبری دینی پس از پیامبر(ص)، پیوند دارد. علم کلام اسلامی به پرسش‌هایی مانند هدایت امت، مرجعیت دینی، عصمت، حجیت و چگونگی استمرار خط نبوت در جامعه می‌پردازد و غدیر دقیقاً در قلب این پرسش‌ها قرار می‌گیرد. به همین دلیل، غدیر فقط یک گزارش تاریخی نیست، بلکه یکی از نقاط کانونی در شکل‌گیری مباحث کلامی درباره امامت است.

اما فراتر از بُعد کلامی، غدیر واجد بُعد تمدنی نیز هست. تمدن فقط با ساخت بناها، گسترش دانش یا سامان سیاسی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند نظامی از ارزش‌ها، مشروعیت‌ها و الگوهای رهبری است. غدیر در واقع درباره این مسئله سخن می‌گوید که جامعه اسلامی پس از پیامبر(ص) بر چه مبنایی باید هدایت شود. این سؤال، یک سؤال صرفاً فردی یا اعتقادی نیست، بلکه با سرنوشت تاریخی امت اسلامی و کیفیت سازمان‌یافتگی آن پیوند مستقیم دارد.

ادامه دارد...