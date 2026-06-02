نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه عباس‌آباد به مقدار ۱۰.۱ میلی‌متر و ایستگاه بام به مقدار ۴ میلی‌متر گزارش شده است.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط ناپایدار جوی تا جمعه شب در خراسان شمالی تداوم خواهد داشت و این ناپایداری‌ها اغلب در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به صورت رشد ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار باران و رعدوبرق همراه با احتمال تگرگ بروز خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی ادامه داد: شدت ناپایداری امروز در مناطق نیمه شرقی و جنوب شرقی شامل بخش‌هایی از شهرستان‌های بجنورد، فاروج، شیروان، بام و صفی‌آباد، اسفراین، گرمه، جاجرم و شرق راز و جرگلان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: چهارشنبه نیز مناطق شرقی و جنوب شرقی خراسان شمالی شامل شهرستان‌های شیروان، فاروج، اسفراین و بام و صفی‌آباد تحت تأثیر فعالیت سامانه قرار خواهند گرفت و از چهارشنبه شب تا پنجشنبه شب نیز به‌صورت متناوب اغلب نقاط استان به‌ویژه نیمه جنوبی شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

داداشی با اشاره به پیامدهای فعالیت سامانه بارشی تصریح کرد: وقوع صاعقه، بارش تگرگ، جاری شدن روان‌آب و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از احتمال نفوذ گرد و خاک به خراسان شمالی خبر داد و افزود: از اواسط سه‌شنبه شب تا صبح چهارشنبه احتمال نفوذ گرد و خاک از مناطق شمالی و گسترش آن در اغلب نقاط وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و ایجاد شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در برخی ساعات ناسالم برای عموم مردم شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی بیان کرد: از نظر دمایی نیز برای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبی دما در سطح خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسماعیل‌آباد با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند. همچنین کمینه و بیشینه دمای بجنورد در این مدت به ترتیب ۱۶ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.