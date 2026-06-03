کرمان؛ میعادگاه عاشقان غدیر و رهروان امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و میدانی در نقاط مختلف شهر کرمان در حال برگزاری است؛ برنامه‌هایی که با هدف افزایش نشاط اجتماعی، گرامیداشت مناسبت‌های دینی و انقلابی و مشارکت گسترده شهروندان تدارک دیده شده‌اند.

امسال جشن‌های محوری عید سعید غدیر خم با هدف افزایش نشاط اجتماعی و گسترش فضای معنوی در نقاط مختلف شهر کرمان برگزار می‌شود.

بر این اساس، امشب چهارشنبه ۱۳ خردادماه از ساعت ۲۰ جشن عید غدیر در میدان انقلاب «سرآسیاب» کرمان برگزار خواهد شد.

همچنین جمعه ۱۵ خردادماه از ساعت ۲۰، جشن‌های غدیر در میدان خواجو و خیابان گلدشت کرمان برپا می‌شود.

میهمانی کیلومتری غدیر

یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها، برگزاری «گذر غدیر» یا همان میهمانی کیلومتری است.

این برنامه در روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰، از بلوار آزادگان تا میدان کوثر برگزار خواهد شد.

در این گذر، موکب‌های مختلف فرهنگی، تبلیغی، خدماتی و پذیرایی مستقر خواهند بود.

همچنین با توجه به همزمانی این روز با سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)، فضاسازی ویژه‌ای برای یادمان حضرت امام، امام شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای ۱۵ خرداد در طول مسیر پیش‌بینی شده است.

مراسم خطبه‌خوانی غدیر نیز از ۶ خردادماه تا پایان ماه ذی‌الحجه، هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مساجد امام حسین (ع) و والفجر کرمان در حال برگزاری می باشد.

امسال همچنین تعداد ۶۴ جشن محله‌ محور با حمایت ویژه ستاد غدیر در سطح شهر کرمان پیش‌بینی شده است که افزون بر این، تعداد ۷۶ موکب محله‌ای و ۲۴ موکب میدانی نیز با هدف ارائه خدمات پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدماتی در حال فعالیت هستند.

گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

در بخش دیگری از این برنامه‌ها، مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) نیز امشب چهارشنبه ۱۳ خردادماه برگزار می‌شود؛ به این ترتیب، این مراسم ساعت ۲۱ در میدان کوثر و ساعت ۲۲ در میدان آزادی برگزار خواهد شد.

گفتنی است علاوه بر مراسم‌های میدانی، تعداد ۲۰ مسجد در سطح شهر کرمان نیز میزبان برنامه‌های ویژه بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خواهند بود و سایر برنامه‌های میادین شهرکرمان نیز در این شب با محوریت این مناسبت ها تنظیم شده است.