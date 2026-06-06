بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار اعمال افزایش حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، تا پایان بهمن ۱۴۰۴، ۹ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۴۲ نفر مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی بوده اند، که ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۶۴ نفر مستمری‌بگیران اصلی و ۴ میلیون و ۹۴ هزار و ۸۷۸ نفر مستمری‌بگیران تبعی هستند.

حالا این ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۶۴ نفر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، در انتظار اعمال افزایش حقوق ۱۴۰۵ در خرداد ماه هستند. زیرا، حقوق دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند.

احکام جدید باید صادر شود

وقتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، از مسئولان سئوال کردند چرا افزایش حقوق از فروردین و اردیبهشت اعمال نشد، یک پاسخ شنیدند؛ آن هم عدم صدور احکام جدید بود.

بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ مراحل نهایی فنی مربوط به پیاده‌سازی و آزمون نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و پس از تکمیل این فرآیند، احکام جدید مطابق وعده اعلام‌شده در اختیار بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار خواهد گرفت.

وعده ای که سازمان تامین اجتماعی داده است، همین هفته است. یعنی از ۱۶ خرداد باید منتظر احکام جدید بود و در نهایت، این زمان می تواند تا پایان هفته نیز ادامه داشته باشد که تا ۲۱ خرداد به طول می کشد.

با این اوصاف می توان ادعا کرد که بعد از صدور احکام سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق نیز باید اعمال شود.

افزایش حقوق باید از خرداد پرداخت شود

محمد رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از خرداد ماه، باعث ایجاد چالش برای سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

وی در توضیح این ادعا، اظهار داشت: هر چقدر که مابه التفاوت ها رسوب کند و پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی را با انباشت مطالبات مواجه خواهد ساخت که پرداخت آنها در ماه های بعد؛ سخت و دشوار خواهد بود. بنابراین، افزایش حقوق باید از خرداد ماه اعمال شود.

اسدی، مشکل کمبود بودجه را نادرست خواند و گفت: وقتی احکام جدید صادر شد، سازمان تامین اجتماعی باید افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را اعمال کند.

در همین حال، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل بگیران از ۶۰ درصد افزایش حقوق و سایر سطوح نیز شامل ۴۵ درصد افزایش حقوق به همراه ۱.۵ میلیون تومان پرداختی را شامل می شوند.

بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، برای دریافت حقوق خرداد ۱۴۰۵، لحظه شماری می کنند تا ببینند با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ آیا می توانند افزایش حقوق را به همراه مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال، دریافت کنند یا اینکه باز هم باید منتظر بمانند.