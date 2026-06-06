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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار اعمال افزایش حقوق

بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار اعمال افزایش حقوق

بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، در انتظار حقوق خرداد ماه و افزایش دریافتی بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، تا پایان بهمن ۱۴۰۴، ۹ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۷۴۲ نفر مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی بوده اند، که ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۶۴ نفر مستمری‌بگیران اصلی و ۴ میلیون و ۹۴ هزار و ۸۷۸ نفر مستمری‌بگیران تبعی هستند.

حالا این ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۶۴ نفر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، در انتظار اعمال افزایش حقوق ۱۴۰۵ در خرداد ماه هستند. زیرا، حقوق دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند.

احکام جدید باید صادر شود

وقتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، از مسئولان سئوال کردند چرا افزایش حقوق از فروردین و اردیبهشت اعمال نشد، یک پاسخ شنیدند؛ آن هم عدم صدور احکام جدید بود.

بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد؛ مراحل نهایی فنی مربوط به پیاده‌سازی و آزمون نهایی صدور احکام سال ۱۴۰۵ در حال انجام است و پس از تکمیل این فرآیند، احکام جدید مطابق وعده اعلام‌شده در اختیار بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار خواهد گرفت.

وعده ای که سازمان تامین اجتماعی داده است، همین هفته است. یعنی از ۱۶ خرداد باید منتظر احکام جدید بود و در نهایت، این زمان می تواند تا پایان هفته نیز ادامه داشته باشد که تا ۲۱ خرداد به طول می کشد.

با این اوصاف می توان ادعا کرد که بعد از صدور احکام سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق نیز باید اعمال شود.

افزایش حقوق باید از خرداد پرداخت شود

محمد رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از خرداد ماه، باعث ایجاد چالش برای سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

وی در توضیح این ادعا، اظهار داشت: هر چقدر که مابه التفاوت ها رسوب کند و پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی را با انباشت مطالبات مواجه خواهد ساخت که پرداخت آنها در ماه های بعد؛ سخت و دشوار خواهد بود. بنابراین، افزایش حقوق باید از خرداد ماه اعمال شود.

اسدی، مشکل کمبود بودجه را نادرست خواند و گفت: وقتی احکام جدید صادر شد، سازمان تامین اجتماعی باید افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را اعمال کند.

در همین حال، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل بگیران از ۶۰ درصد افزایش حقوق و سایر سطوح نیز شامل ۴۵ درصد افزایش حقوق به همراه ۱.۵ میلیون تومان پرداختی را شامل می شوند.

بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، برای دریافت حقوق خرداد ۱۴۰۵، لحظه شماری می کنند تا ببینند با توجه به شرایط اقتصادی کشور؛ آیا می توانند افزایش حقوق را به همراه مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال، دریافت کنند یا اینکه باز هم باید منتظر بمانند.

کد مطلب 6851359
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • زهرا موسوی ازبیجارگروس IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      43 0
      پاسخ
      سلام خواهش می کنم حرف ما روبه گوش مقامات برسونید بااین گرونی دیگه نمیشه با حقوق خرداد اگه افزایش نداشته باشه ادامه دادحال ما بازنشستگان تامین اجتماعی را درک کنید👆
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 13
      پاسخ
      میگن ۳۰٪متناسب سازی رو امسال نمیزنند درسته؟
    • مستمری بگیر IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      46 2
      پاسخ
      با سلام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی همه پنج میلیون و دویست هزار نفر ی که به قول شما تحت حمایت سازمان هستند از مدیریت شما ناراضی هستند و خواهان کناره گیری شما از سمت خود هستند این سمت برای شما سنگین است نتیجه‌ی کارهای شما بیانگر صحت خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی است
    • ملیحه IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      28 0
      پاسخ
      سلام و درود . قشر بازنشسته و مستمری بگیر توانایی خرید ۲ تا مرغ و یه کیسه برنج را ندارند .این حقوق ماهانه تا ۱۰ ام ماه میرسونن بقیشو برا پول نونشون لنگ میمونن چرا این قشر بیچاره و ضعیف را درک نمیکنید .چرا حقوقی که حقشونه را بهشون نمیدید. واقعا وجدان خوب چیزیه
    • حمید IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      25 3
      پاسخ
      من حقوقم ده میلیون و سیصد هزار تومان است من چه گناهی کردم با دو فرزند حد اقل حقوق کسانی که پایین است را افزایش دهید که ما هم زندگی کنیم
    • IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      26 0
      پاسخ
      تا پیش ازاین گفتن نهایتا پانزدهم بعدشاول هفته الآن شدتا آخرهفته می‌خوان پیوند قلب بدن.ما نماینده نداریم
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      11 0
      پاسخ
      سلام آقا من سوال دارم چرا فقط تامین اجتماعی همیشه کسری بودجه داره همه بازنشستگان از فروردین حقوقاشون رفته بالا به غیر از ما
    • رضا US ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      11 2
      پاسخ
      بابا با این تورم افسار گسیخته ای حقوق حداقلی که دادند بیشتر ده روز خرجی هم زورکی میشه.الان ماندم برای خرجیمان
    • سمیرا IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      7 0
      پاسخ
      بااین گرونی چند ماه هست نتونستم وامهایی رو که برداشتم پرداخت کنم چون خرج خورد وخوراکمون شده من ۱۵/۵۰۰حقوقمه .زود اعمال افزایش حقوق رو اعمال کنین چرا امروز فردا میکنین
    • مستمری بگیر TR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      3 0
      پاسخ
      350 هزار تومان بابت تعهدات کوتاه مدت اردیبهشت واریز کردن تشکر میکنم 🤣
    • 111 IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      8 1
      پاسخ
      واقعا خسته نباشید! اینهمه از شرکت ها حق بیمه ماهانه میگیرید چیکار میکنید!
    • حسین IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      9 1
      پاسخ
      سازمان تامین اجتماعی مدیر دلسوز وشجاع نیاز دارد
    • زهرا جابری IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      5 0
      پاسخ
      تورابخدا واقعا نمی‌دونیم چطوری زندگی کنیم هرچه سریعتر حقوقها را افزایش بدید تا کمی از مشکلات ماکم بشه
    • بازنشسته IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      8 0
      پاسخ
      واقعا جلو بچه ها خجالت میکشیم چون نداریم.اگه بفهمیدو حال مارو درک کنید.
    • مهرداد IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      7 0
      پاسخ
      با سلام در شرایط کنونی مملکت که فشار زیادی روی قشر کارگری که ۳۰ سال حدود ۳۰درصد حق وحقوق خود را برای پرداخت بیمه پرداخت نمودند چطور ممکنه بیمه با مشکل پرداخت مواجه شده تعجب من از این است با این همه ورودی وتولید کارخانه های تامین اجتمایی پول کجا خرج میشه
    • حسین IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      همیشه بین مستمری بگیران تامین اجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری تفاوت قائل می‌شوند و مطالبات قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی زمانی واریز میشود که ارزش ریالی آن 50درصد کم شده
    • خسته IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      3 0
      پاسخ
      چرا حقوق مادرم رو افزایش نمیدید؟بازنشسته هستش و بیماری صعب العلاج داره فروردین و اردیبهشت از من و خواهرم پول قرض کرده دارو هاشو تونسته بخره ما هم خودمون دستمون خالیه دیگه پولی نمونده برای خرداد بهش بدیم چرا کاری میکنید یه انسان بعد این همه سال کار کردن اینجور خجالت زده بشه
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      5 0
      پاسخ
      اصلا کسی هست که این مطالب ارسالی از مردم همیشه در صحنه رو بخونه یا الکی داریم پیام میدیم؟
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      0 6
      پاسخ
      چرا به بازنشستگان تامین اجتماعی اینقدر بها میدهید تقریباً هر ماه افزایش حقوق دارند .....مشکوکه وزراء در خوابند
    • بازنشسته IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      تمام بازنشستگان کشوری و لشکری فروردین اضافه حقوق میگیرن ولی تامین اشتباهی همیشه می‌زاره تا تورم زیادبشه بعد با ساز و دهل چندرغاز بهمون میدید انگار از کیسه خودتون پرداخت کردین هرسال این مشکل دارین والا خجالت بکشین
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      این مقدار افزایشی است که در اسفندماه نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند از اسفند تا خرداد تورم لااقل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و این مقدار افزایش مسخره است لذا لازم است مجدد درباره افزایش حقوق ها برابر تورم اقدام عاجل صورت پذیرد
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      3 0
      پاسخ
      پس حق مسکن وحق معیشت بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد ؟؟؟
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      3 0
      پاسخ
      امروز یک ماست خریدم قیمت کارخانه زده ۹۳۰۰۰ تومان و قیمت با ارزش افزوده ۱۲۰۰۰۰ تومان یعنی برای یک ماست کوچک دولت ۲۷۰۰۰ تومان از سفره من بازنشسته بر می دارد
    • طیبه برغانی فراهانی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من یه خانمی ۵۷ ساله هستم ۲ سال پیش تقاضای بازنشستگی کردم یعنی با ۵۵ سال سن و ۲۰ روز حقوق که ۲ سال پیش پایه حقوق من ۷ میلیون بود با ۲۰ روز حقوق به من ۴۲۰۰۰۰۰۰ تومن دادن امسال ۱۴۰۵ شده ۶۳۰۰۰۰۰۰ هنوز از افزایش حقوق و حقوق خرداد خبری نیست چون دیسک کمر داشتم نتونستم کار کنم
    • فریبا IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام. یه سوال چطور تامین اجتماعی افزایش هزینه 60 درصد بیمه کارگری را از اسفند اعمال کرده اونوقت که باید حقوق بازنشسته بدبخت را پرداخت کنه باید سه ماه طول بکشه که احکام صادر بشه یا نشه. مگه این صدور احکام چقدر وقت میخواد. مگه باز نشسته تامین اجتماعی به نرخ 404 داره زندگی میکنه. چرا اینهمه تبعیض بین طبقات قایلید . دم از عدالت غلی هم میزنید ..... ‌‌.
    • مستمری بگیر MO ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید خدایی با این تورم لحظه یی می‌توان زندگی کرد واقعا این یک نوع اذیت هستش که مستمری بگیران این همه دردسر بکشند ۳ ماه میگذره تازه دنبال مصوبه هستید در صورتی می‌توان با چند جلسه اضطراری این مشکل را حل کرد و دعای خیر را بدرقه راهتان کنید التماس دعا و به یاری شما بزرگواران والسلام پیروز باشید

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