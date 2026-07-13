وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل عدم اعزام تیم ملی نوجوانان به مسابقات جهانی کلمبیا اظهار کرد: از ابتدای برنامه ما به این صورت بود که تیمهای نوجوانان با ترکیب کامل به جای حضور در مسابقات جهانی به رقابتهای قهرمانی آسیا در ازبکستان اعزام شوند. این موضوع از سوی کادر فنی پیشنهاد و در کمیته فنی نیز تأیید شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که هنوز اتفاقات مربوط به جنگ رخ نداده بود.
وی گفت: پس از آن شرایط جنگ پیش آمد و به همین دلیل نتوانستیم تیم وزنه برداری جوانان را به مصر اعزام کنیم اما تیم پسران در مسابقات مصر حضور پیدا کرد. از آنجا که از قبل برنامهریزی لازم انجام نشده بود، امکان اعزام تیم نوجوانان به مسابقات جهانی کلمبیا را نداشتیم. البته رقابتهای جهانی از نظر سطح فنی با مسابقات قهرمانی آسیا که قرار است در ازبکستان برگزار شود، متفاوت است، اما نوجوانان ما در ابتدای مسیر قرار دارند و فرصت حضور در مسابقات مختلف را خواهند داشت. کسب مدال در رقابتهای آسیایی نیز میتواند اتفاق بسیار خوبی برای آنها باشد.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری خاطرنشان کرد: بیشتر نفرات تیم نوجوانان یک تا دو سال دیگر نیز در همین رده سنی حضور خواهند داشت. از سوی دیگر، ملیپوشان درگیر امتحانات و مسائل تحصیلی خود هم بودند و با توجه به این موضوع امکان برپایی اردوهای متوالی تا زمان مسابقات کلمبیا وجود نداشت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه مسابقات ازبکستان در فصل تابستان برگزار میشود و شرایط اردوها نیز مناسبتر است، تمرکز خود را روی این رقابتها بگذاریم.
ربیعی درباره وضعیت تیمهای نوجوانان دختر و پسر گفت: هر دو تیم هماکنون در اردو حضور دارند. تیم نوجوانان پسر از رده سنی ۱۳ تا ۲۰ سال تشکیل شده که پیشرفت بسیار خوبی داشتهاند و همگی آیندهدار هستند. حتی تعداد زیادی از نفرات نوجوان میتوانند در مسابقات ازبکستان به تیم جوانان نیز کمک کنند. رکوردهای آنها در چند ماه اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. کادر فنی هر دو تیم هم برنامهریزیهای خوبی داشتند. در حال حاضر تیم وزنهبرداری دختران در چالوس و پسران در شیراز در اردو هستند. در بخش وزنهبرداری بانوان خانمها حسینی و بسامی در این چند ماه زحمات زیادی کشیدهاند و دختران پیشرفت بسیار خوبی داشتهاند.
وی گفت: از سوی دیگر، تیم پسران نیز بدون تعطیلی در شیراز اردو برپا کرده است. پس از بازگشت از مسابقات مصر، با فاصله یک تا دو هفته اردوهای آنها دوباره آغاز شد و اکنون نیز روند آمادهسازی ادامه دارد. خدا را شکر شرایط تیم خوب است و در هر دو رده نوجوانان و جوانان تیمهای خوبی در اختیار داریم. امیدواریم هر چهار تیم، یعنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر، نتایج خوبی در مسابقات کسب کنند.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری درباره شانس کسب مدال در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: فکر میکنم پاسخ دقیقتر را باید کادر فنی بدهد، زیرا آنها رقبای هر وزن و کشورهای حاضر را بهطور کامل آنالیز کردهاند و اشراف بیشتری نسبت به شرایط دارند. آنها بهتر میتوانند درباره شانس هر ورزشکار صحبت کنند. البته برخی از ملیپوشان ما شانس بیشتری برای کسب مدال طلا دارند و سایر نفرات نیز شانس مدال خواهند داشت. تیمهای نوجوانان و جوانان ایران همواره در رقابتهای آسیایی حرفهای زیادی برای گفتن داشتهاند و هر زمان که با ترکیب کامل اعزام شدهایم، جزو سه تیم برتر بودهایم. امیدوارم دختران نیز همانند پسران بتوانند روی سکوی تیمی قرار بگیرند و حاصل زحمات خود را ببینند.
ربیعی درباره وضعیت آلما حسینی نیز گفت: ما معمولاً در مسائل فنی ورود نمیکنیم و اختیار را به سرمربی میدهیم. آلما حسینی حتی یکی دو بار پس از جنگ نیز به اردو دعوت شد، اما حضور پیدا نکرد. اکنون هم نفراتی در اردو حضور دارند که از نظر رکوردی شرایط بسیار خوبی دارند. اگر در ادامه کادر فنی تشخیص دهد، ممکن است دوباره از آلما حسینی دعوت شود، اما این تصمیم کاملاً در اختیار کادر فنی است. به نظر من ایشان در سنی قرار دارد که باید تمام تمرکزش روی تمرین، رکوردهایش و پیشرفت فنی باشد و وارد حواشی نشود.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری تأکید کرد: موضوعی که درباره آن صحبت شد، اساساً در اختیار فدراسیون نبود. کمیته برگزاری المپیک از ما خواست دو ورزشکار، یک دختر و یک پسر، معرفی کنیم و اعلام کرد اولویت با مدالآوران مسابقات بحرین است. از یک سو مهسا بهشتی و از سوی دیگر حسین یزدانی در بحرین مدال طلا گرفته بودند و گزینه دیگری نداشتیم؛ بنابراین همین دو نفر را معرفی کردیم. کمیته ملی المپیک هم در جریان این موضوع بود و این تصمیم ارتباطی به فدراسیون نداشت و آن بحث کاملاً جدا بود. اینکه هر سه نفر اتفاقاً اهل اردبیل بودند، صرفاً یک اتفاق بود و هیچ موضوع دیگری پشت آن وجود نداشت.
ربیعی گفت: متأسفانه برخی افراد به جای اینکه به ورزشکاران ما کمک کنند، برای یک ورزشکار ۱۸ ساله حاشیه ایجاد میکنند. ما نه به دنبال غرضورزی هستیم و نه قصد حذف کسی را داریم. آلما حسینی نیز یک استعداد است و میتواند در آینده به تیمهای ملی کمک کند. هر زمان که کادر فنی تشخیص دهد، از او برای حضور در اردوهای تیم ملی دعوت خواهد شد.
نظر شما