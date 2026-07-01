به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی بانوان ایران جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در چالوس ادامه خواهد یافت. الهام حسینی به عنوان سرمربی و پوپک بسامی و مرجان لنجانی به عنوان مربی در این اردو همراه تیم هستند.



نفرات حاضر در اردوی چالوس به شرح زیر است:

۱- مهسا بهشتی

۲- ریحانه کریمی

۳- رویا نوری نژاد

۴- حسنا امیری

۵- نسیم قاسمی

۶- هاجر معینی

۷- مریم کشتکار

۸- دینا تقی زاده

۹- مهرسا صفاوردی

۱۰- یلدا شریفی

۱۱- مهرانه مختاری

۱۲- هانیه شریفی

۱۳- آوا فرهادی

۱۴- هستی صدیقی

۱۵- آناهیتا زارعی



این اردو به مدت ۳ هفته ادامه خواهد داشت.