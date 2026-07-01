به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آمادهسازی تیمهای ملی بانوان ایران جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی در چالوس ادامه خواهد یافت. الهام حسینی به عنوان سرمربی و پوپک بسامی و مرجان لنجانی به عنوان مربی در این اردو همراه تیم هستند.
نفرات حاضر در اردوی چالوس به شرح زیر است:
۱- مهسا بهشتی
۲- ریحانه کریمی
۳- رویا نوری نژاد
۴- حسنا امیری
۵- نسیم قاسمی
۶- هاجر معینی
۷- مریم کشتکار
۸- دینا تقی زاده
۹- مهرسا صفاوردی
۱۰- یلدا شریفی
۱۱- مهرانه مختاری
۱۲- هانیه شریفی
۱۳- آوا فرهادی
۱۴- هستی صدیقی
۱۵- آناهیتا زارعی
این اردو به مدت ۳ هفته ادامه خواهد داشت.
تیم ملی وزنه برداری بانوان برای حضور در یک اردوی سه روزه راهی چالوس میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آمادهسازی تیمهای ملی بانوان ایران جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا، قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی در چالوس ادامه خواهد یافت. الهام حسینی به عنوان سرمربی و پوپک بسامی و مرجان لنجانی به عنوان مربی در این اردو همراه تیم هستند.
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