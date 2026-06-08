یمن: اراضی اشغالی را هدف قرار دادیم؛ ممنوعیت کامل دریانوردی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد، در جریان حمله موشکی این کشور علیه اهداف مهم در یافای اشغالی این نقاط مورد اصابت قرار گرفتند.

وی اضافه کرد، ما ممنوعیت کامل دریانوردی دشمن صهیونیستی در دریای سرخ را اعلام می کنیم. هر گونه تحرکی از سوی صهیونیست ها به عنوان اهداف نظامی برای نیروهای یمنی محسوب می شود.

سریع بیان کرد، با تشدید تنش مقابله به مثل می کنیم. شدت عملیات ما در سایه مختصات نبرد و هماهنگی با محور جهاد و مقاومت افزایش پیدا خواهد کرد. بر حق ملتمان و ملت های آزاده برای رویارویی با تجاوزات صهیونیستی آمریکایی تاکید داریم. عملیات ما تا زمان تداوم تجاوزات، ادامه خواهد داشت و در برابر محاصره ظالمانه علیه ملتمان و ملت های محور مقاومت و جهاد دست بسته نخواهیم ماند.