به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، عرفان درویش عالی درباره شرایط اردوی تیم فوتبال امید در آنتالیا ترکیه، اظهار داشت: پیش از اعزام تیم به ترکیه در تهران تمرینات خوبی را برگزار کرده و خدا را شکر از روزی هم که به این کشور آمدیم، همه چیز خوب و عالی بوده است. در کل هر روز یک قدم به اهدافمان برای آمادهسازی مناسب تیم جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا نزدیکتر میشویم.
وی افزود: هدف اول ما بازیهایی آسیایی ناگویا است و میخواهیم پس از این مسابقات خود را برای حضور در مقدماتی المپیک ۲۰۲۸ آماده کرده و طلسم ناکامی از حضور در این تورنمنت را بشکنیم.
مدافع تیم امید تصریح کرد: روحیه بازیکنان هم عالی است و همگی سعی داریم با اجرای درست تدابیر کادرفنی نتایج خوبی در بازیهای پیش رو کسب کنیم.
درویش عالی در خصوص انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم امید نیز گفت: حسین عبدی از مربیان باتجربه فوتبال ایران هستند و در سالهای اخیر عملکرد موفقی در ردههای پایه داشتهاند. بازیکنان نیز شناخت خوبی از تفکرات فنی ایشان دارند و حضورشان باعث شده تیم با نظم و برنامهریزی مشخصی کار خود را دنبال کند.
وی افرود: همه اعضای تیم تلاش میکنیم با اجرای دقیق خواستههای کادرفنی، پاسخ اعتماد ایشان و فدراسیون را با نتایج خوب در مسابقات پیش رو بدهیم.
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