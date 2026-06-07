ریکاوری با طعم جنگندگی در تمرین امروز تیم فوتبال امید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال امید ایران پس از بازی درون تیمی روز گذشته خود در اردوی آنتالیا به ریکاوری پرداخت.

ملی پوشان زیر ۲۳سال از ساعت ۱۲ امروز زیر تابش آفتاب به تمرین یک ساعته ای پرداختند که چاشنی کری خوانی در هنگام بازی در ابعاد کوچک وجود داشت.

شاگردان حسین عبدی پس از ریکاوری در سه گروه ۸ نقره بازی سبکی را برای ۱۵ وطبقه انجام دادند که با پیروزی تیمی که رنگ مشکی بر تن داشت، همراه بود.

جنگندگی و انرژی قابل توجه بازیکنان در جریان تمرین امروز از نکات بارزی بود که توجه کادرفنی را به خود جلب کرد تا امیدواری برای موفقیت در مسیر بازی های آسیایی ۲۰۲۶ بیش از پیش شود.

تیم فوتبال امید طبق برنامه از پیش تعیین شده تا پنجشنبه هفته جاری تمرین خواهد داشت و سپس روز جمعه به تهران باز می گردد.