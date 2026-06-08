به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سعید سحرخیزان درباره اردوی تیم فوتبال امید ایران در آنتالیا ترکیه، اظهار داشت: حدود ۲۰ روز است که اردوهای خود را شروع کردیم. ابتدا ۱۲ روز در تهران بودیم و سپس راهی ترکیه شدیم. در این مدت تمرینات بسیار منظم و خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم. با توجه به شرایطی که داشتیم، اکثر بازیکنان پیش از شروع اردو در دوران استراحت بودند و تمرین نداشتند. به همین دلیل پس از شروع اردو، رسیدن به شرایط ایده‌آل بدنی و تاکتیکی مدنظر کادر فنی و حسین عبدی، کار بسیار سختی بود.



وی افزود: با این حال، رفته‌رفته شرایط از لحاظ جسمانی و تاکتیکی بهتر شد. خدا را شکر بازیکنان با تمام توان تلاش می‌کنند تا به تعهدی که نسبت به تیم ملی دارند عمل کنند. با تمام وجود تمرین می‌کنیم تا بتوانیم در بازی‌های آسیایی ناگویا، اتفاق خوبی را رقم بزنیم.



مهاجم تیم امید درباره کار کردن با حسین عبدی گفت: پیش از این فرصت همکاری با حسین عبدی را نداشتم و سعادت همکاری را او را نداشتم اما از زمانی که در تهران به اردو اضافه شدم، واقعاً کار کردن با او برایم لذت‌بخش بوده است. مربی بسیار سخت‌گیر و با دانشی است. هر روز نکات جدیدی از ایشان یاد می‌گیریم. حسین عبدی حتی به کوچک‌ترین جزئیات توجه می‌کند و فراتر از ذهن من تلاش می‌کند. هر روز چیزهای بهتر و بیشتری از او یاد می‌گیریم و امیدوارم تیمی در شان و شخصیت کشورمان درست کند. او فوق حرفه ای است.



سحرخیزان درباره اینکه از این تیم به عنوان نسل طلایی تیم امید یاد می‌شود، توضیح داد: تمام نسل‌های فوتبال ایران قابل احترام هستند و هر کدام برای اینکه همیشه در خدمت تیم ملی باشند تلاش کرده‌اند. اما احساس می‌کنم بازیکنان توانمند در این تیم کنار هم جمع شده‌اند. ما بازیکنان لژیونر داریم و بسیاری از بازیکنان نیز نه تنها در لیگ برتر برای تیم‌های خود بازی می‌کنند؛ حتی ستاره‌ها و بازیکنان تأثیرگذار تیم‌هایشان هستند. این یک نکته بسیار مثبت برای تیم ملی امید است؛ زیرا مجموعه‌ای از بازیکنان باتجربه و توانمند کنار هم قرار گرفته‌اند. معتقدم توانایی‌های لازم را داریم تا خواسته‌های کادر فنی را در زمین اجرا کنیم.



وی درباره تیم ملی بزرگسالان که اکنون برای حضور در جام جهانی در مکزیک حضور دارد، گفت: برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم در جام جهانی عملکرد درخشانی داشته باشند و برای نخستین بار بتوانند از مرحله گروهی صعود کنند. قطعاً این توانایی در تیم ملی بزرگسالان وجود دارد. همه ما به عنوان هوادار برایش دعا می‌کنیم و امیدواریم با صعود از گروه و کسب نتایج خوب، باعث افتخار مردم ایران شوند.