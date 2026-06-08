به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی منظم تیم ملی امید در شهر آنتالیای ترکیه در حالی ادامه دارد که شاگردان حسین عبدی پیش از ساعت خاموشی مقرر، در نشستی صمیمی و متفاوت شرکت کردند؛ نشستی که بیش از هر چیز بر تقویت همدلی، انسجام و روحیه تیمی میان بازیکنان جوان فوتبال ایران تمرکز داشت.

حسین عبدی که در نشست‌های فنی و دوستانه خود بارها بر مفهوم «خانواده ایرانی» به عنوان یک الگوی ریشه‌دار فرهنگی تأکید کرده است، در این جلسه نیز اهمیت اتحاد، مسئولیت‌پذیری و همدلی را برای بازیکنان تشریح کرد.

این نشست با محوریت بررسی ابعاد مختلف رفتار حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و جایگاه بازیکنان تیم ملی برگزار شد. در جریان جلسه به بازیکنان یادآوری شد که می‌توانند با عملکرد موفق خود در زمین مسابقه، امید و انگیزه را در میان مردم کشور زنده نگه دارند و نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط اجتماعی ایفا کنند.

جلسه بیش از هر چیز بر این پیام استوار بود که «ما در کنار هم می‌توانیم»؛ شعاری که کادر فنی تلاش دارد آن را به یکی از اصول مهم تیم ملی امید تبدیل کند.

در پایان این نشست نیز بر حفظ روحیه جنگندگی، انگیزه بالا و اتحاد تیمی تأکید شد تا بازیکنان با بیشترین آمادگی ذهنی و انگیزشی، برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای رقابت‌های پیش رو دنبال کنند.