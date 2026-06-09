دهقان: اردو شرایط بسیار خوبی دارد/هدف اصلی صعود به المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مبین دهقان بازیکن تیم فوتبال الوحده امارات و عضو تیم فوتبال امید ایران درباره شرایط اردوی ترکیه اظهار داشت: اردو در شرایط بسیار خوبی از نظر امکانات، زمین تمرین و برنامههای تمرینی در حال برگزاری است. این اردو میتواند کمک زیادی به ما برای مسابقات ناگویا کند و چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. امیدوارم بتوانیم بهترین استفاده را از آن ببریم.
این بازیکن در ادامه به شرایط بازیکنان داخلی اشاره کرد و گفت: ابتدا باید بابت اینکه کشور در جنگ اخیر توانست بار دیگر اقتدارش را ثابت کند به ملت و تمام ارکان نیروهای مسلح کشور تبریک گفت. همچنین شرایط کشور و دوری چندماهه برخی بازیکنان از مسابقات موضوع مهمی بود اما با شروع اردو همه کنار هم قرار گرفتیم و انگار نه انگار که چند ماه تمرین نکرده بودند. از نظر بدنی و فنی در وضعیت خوبی قرار دارند. این نشان میدهد همه برای فوتبال ارزش قائل هستند و تلاش میکنند.
وی درباره میزان انتظارات از تیم امید در رقابتهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اظهار داشت: به نظرم این انتظارات به حق است چون ما بازیکنان لژیونر و لیگ برتری خوبی داریم که در تیمهای خود از مهرههای کلیدی هستند و عملکرد خوبی دارند. مردم حق دارند انتظار داشته باشند و ما هم تمام تلاشمان را میکنیم انتظاراتشان را برآورده کنیم.
بازیکن تیم امید ایران ادامه داد: مهمترین هدف ما صعود به المپیک است، چون مدتهاست چنین اتفاقی برای فوتبال ایران رخ نداده و امیدواریم بتوانیم این هدف بزرگ را محقق کنیم.
دهقان در پایان در خصوص تیم ملی بزرگسالان در جام جهانی ۲۰۲۶ خاطرنشان کرد: برای تیم ملی کشورمان آرزوی موفقیت دارم. ما هم اگرچه در کنارشان نیستیم، اما قلبمان با آنهاست و امیدواریم بهترین نتایج را بگیرند و دل مردم را در این شرایط سخت شاد کنند.
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